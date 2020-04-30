لايف في الجول - جدو: اشتباه الإصابة بإنفلونزا الخنازير أثر على المنتخب.. وإلغاء الدوري فرصة ذهبية

تحدث محمد ناجي جدو مهاجم الجونة ومنتخب مصر عن قصة اشتباه إصابة بعض اللاعبين بفيروس إنفلونزا الخنازير في أمم إفريقي بأنجولا وتأثيرها على اللاعبين في "لايف في الجول".

وفي البداية تحدث جدو عبر إنستجرام مع FilGoal.com عن مسابقة الدوري: "نحتاج من 6 إلى 8 أسابيع للتأهيل من جديد ليكون اللاعبون جاهزون لمسابقة الدوري".

وأوضح "أعتقد أن إلغاء الدوري هذا الموسم فرصة ذهبية لإقامة دوري منتظم الموسم المقبل من شهر 8 إلى 5 مثلما يحدث في العالم أجمع".

وكشف جدو"أكثر لاعبين تأثرت بهم في فترة الصغر كانا حسام حسن ووليد صلاح الدين، كنت أحبهم بشدة وأحاول تقليدهم".

وعن قصة انضمامه للمنتخب كشف جدو "ما لايعرفه الناس أن حسن شحاتة ضمني للمنتخب في 2005 عندما كنت في الاتحاد، تعرضت للإصابة فلم أعود مرة أخرى إلى في عام 2010".

وأضاف "كنت محظوظ بالطبع في 2010 لأن الظروف خدمتني بعد غياب أبو تريكة وعمرو زكي وهما عناصر أساسية في فوزنا بأمم إفريقيا 2006 و208".

وتابع "كانت لدي ثقة بسبب اقتناع حسن شحاتة بقدراتي، لكن لم أتوقع الصراحة الاعتماد عليّ، وهجوم الصحافة عليه منحني مسؤولية أكبر والحمد لله وفقت بهدف في أول مباراة ودية".

وقال جدو: "سر نجاح الفوز بـ 3 بطولات إفريقيا هو غرفة الملابس، الروح كانت قوية جدا، كنت عنصر جديد وتعاملوا معي كأني من الفريق منذ فترة وساعدني ذلك جدا"

وعن جلوسه على مقاعد البدلاء "لم أحزن من استمراري بديلا طوال بطولة 2010 رغم تسجيلي للأهداف، متعب وزيدان قدما أداءا جيدا لذلك تفكيري كان في الفوز باللقب فقط"

وكشف جدو عن قصة الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير قائلا: "بعد مباراة بنين الثالثة، شعرنا بالمرض وأغلب اللاعبين شعروا بأعراض حرارة مرتفعة جدا وتأثرنا بشدة في اللقاء".

وتابع "كانت البداية بمتعب وحسني عبد ربه ثم أنا وبعض اللاعبين وقيل أنها إنفلونزا الخنازير".

وأضاف "تعامل الجهاز الفني بصورة طبية رائعة، إذ تم عزل كل لاعب في غرفة وخلال يومين تعافى الجميع قبل مباراة ربع النهائي".

وعن عروض الاحتراف بعد أمم إفريقيا 2010 "زيدان تحدث معي بعد أمم إفريقيا أن وكيله أحضر لي عرضا من ألمانيا واهتمام من ليون لكن لم أحصل على عرض رسمي"

وأضاف "كان هناك اهتمام من الزمالك لضمي عن طريق حسام حسن وحازم إمام واتفاق مبدئي قبل نهاية البطولة، واتفق الأهلي مع الاتحاد وضمني في النهاية".

وتابع جدو "وقعت للزمالك كإثبات نية في البداية حتى يتم الاتفاق مع الاتحاد، قبل أن يحدث بعض المشاكل بينها تزوير في البنود وحديث عن تقاضي الأموال وهو ما لم يحدث".

وأوضح "كنت سعيدا في الأهلي ومانويل جوزيه كان عبقريا في التعامل مع اللاعبين بعدما تولى المسؤولية عقب حسام البدري".

وعن نهائي دوري أبطال إفريقيا وهدفه الشهير في الترجي قال: "كان هدفا غاليا وأكون كاذبا لو قلت كنت واثق من الفوز في رادس".

وشدد "لكن بعد هدف تعادل السيد حمدي في مباراة الذهاب شعرت أن الأمر مازال في يدنا".

وعن الهدف الأغلى في مسيرته قال: "هدفي في غانا والآخر في الترجي برادس هما الأغلى كأن لديك طفلين لا يوجد من هو أفضل من الآخر".

وأتم تصريحاته "لكن هدف غانا أبرز لأنه أسعد مصر بالكامل عكس مباراة الترجي أسعد جمهور الأهلي فقط".

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