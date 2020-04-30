مقترح جديد أمام الحكومة من أجل عودة الدوري

قدمت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن مقترحا للحكومة المصرية من أجل استئناف مسابقة الدوري المصري للموسم الجاري، بعد توقفها لأكثر من 8 أسابيع بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأقرت أمانة الشباب في اجتماعها الأخير عدد من التوصيات التي قد تساعد الحكومة والمنظومة الرياضية في مصر، لاستكمال النشاط الكروي للموسم الجاري، في ظل الخسائر المالية الكبيرة التي تعاني منها جميع الأندية والمؤسسات الرياضية حاليا.

وشملت الاقتراحات التي تناولها الاجتماع، اقتراحا مبدئيا بعودة الأندية للتدريبات، واتباعها النموذج الألماني بتوزيع اللاعبين حول مساحات شاسعة من الملعب والتركيز على اللياقة البدنية لمنع الاحتكاك الذي يسبب انتشار الفيروس.

وصرح محمد الجرحي رئيس أمانة الشباب في الحزب: "الموعد الأنسب لعودة الدوري منتصف يونيو المقبل، فهو يعطي فرصة جيدة لاتحاد الكرة لاستكمال المنافسات، وانطلاق الموسم الجديد 2020-2021، في سبتمبر المقبل".

وواصل "في ظل رؤيتنا يمكن أن ينتهي الدوري في أغسطس المقبل أي بعد 60 يوما حال ضغط جدول المباريات".

وأكمل "أطالب بعودة الدوري دون حضور جماهيري تنفيذا لتعليمات الدولة بمنع أي تجمعات كبيرة، كما أنه من الأمثل لعب المباريات في ملعبين وتحديدا في استاد القاهرة وبرج العرب، خاصة وأنهما يحتويان على فنادق وملاعب تدريب يمكن لجميع الأندية الاستعداد للمباريات من خلال التدريبات عليها".

واستطرد "اجتماعنا أيضا تناول دراسة عدد من التجارب الدولية التي تمت في القارة الأوروبية مهد اللعبة، إذ أن رابطة الأندية الإنجليزية اقترحت عودة الدوري الإنجليزي في يونيو المقبل، على أن تنتهي المسابقة بعد56 يوما، من خلال استخدام مرافق ملعب ويميبلي كمقر إقامة وتدريبات لجميع الأندية".

وأتم "أندية ألمانيا باتت جاهزة لاستكمال الدوري من خلال نظامها المذكور سابقا في التدريبات، اقراح عودة الدوري أصبح مناسبا في ظل تأجيل جميع ارتباطات الأندية والمنتخب على الصعيد الإفريقي، ما يمنح اتحاد الكرة والدولة فرصة مميزة لاتخاذ كافة الإجراءات لتأمين عودة الدوري وإنهاء الموسم".

اتحاد الكرة كان قد أعلن في وقت سابق استمرار تعليق مسابقات الكرة في مصر حتى منتصف شهر مايو الجاري.

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