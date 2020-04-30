جمال عبد الحميد يحكي لـ في الجول قصة انضمامه للأهلي رغم زملكاويته

دائما ما صرح جمال عبد الحميد بزملكاويته وانتماءه إلى الزمالك الذي أنهى مسيتره داخل جدرانه رغم سابق لعبه للأهلي.

لكن لماذا لعب جمال عبد الحميد في الأهلي من البداية رغم زملكاويته؟ كان هذا سؤال FilGoal.com

وهنا إجابة جمال عبد الحميد نجم الزمالك وقائد منتخب مصر في كأس العالم 1990.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

الاتحاد يتوج جور ماهيا بطلا ورابطة الأندية ترفض القرار

ليكيب: اعتماد باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي

فيديو في الجول – قصة أدم حجاج جامع كرات الزمالك

حسين غنيم.. الشاهد على مئوية تريكة والذي منعته الإصابة من مزاملة صلاح

محمد ممدوح هاشم يتحدث عن سر ارتباط جماهير الزمالك باليد