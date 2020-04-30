جمال عبد الحميد يحكي لـ في الجول قصة انضمامه للأهلي رغم زملكاويته

الخميس، 30 أبريل 2020 - 15:03

كتب : أحمد العريان

جمال عبد الحميد أسطورة الزمالك ومنتخب مصر

دائما ما صرح جمال عبد الحميد بزملكاويته وانتماءه إلى الزمالك الذي أنهى مسيتره داخل جدرانه رغم سابق لعبه للأهلي.

لكن لماذا لعب جمال عبد الحميد في الأهلي من البداية رغم زملكاويته؟ كان هذا سؤال FilGoal.com

وهنا إجابة جمال عبد الحميد نجم الزمالك وقائد منتخب مصر في كأس العالم 1990.

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