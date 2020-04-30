أجانب منسيون – حوار في الجول.. هيكرسبيرجر: أوتاكا كان أفضل لاعبي الدوري المصري

تولى النمساوي جوزيف هيكرسبيرجر قيادة المقاولون العرب في فترة ذهبية لذئاب الجبل، لكن أبرز ما قدمه كان تقديم اسم رائع هو النيجيري جون أوتاكا.

يقدم لكم FilGoal.com جزءا جديدا من سلسلة "أجانب منسيون"، بعدما حاورنا في رمضان الماضي العديد من أبرز اللاعبين الأجانب الذين احترفوا في الدوري المصري، ونحاور في رمضان هذا العام عددا من المدربين الأجانب الذين عملوا في مصر.

"أجانب منسيون" لأنهم ليسوا مانويل جوزيه أو جوزفالدو فيريرا أو هيكتور كوبر، و رغم ذلك خلفوا وراءهم أثرا يستحقون أن نتذكرهم به، قد يكون أثرا إيجابيا أو سلبيا لكنه يضمن لهم البقاء في ذاكرة الدوري المصري.

وبدأ هيكرسبيرجر مهمته مع المقاولون موسم 1997-1998 وودع بطولة كأس إفريقيا لأبطال الكؤوس التي كان يحمل ذئاب الجبل لقبها من ربع النهائي على يد النجم الساحلي، وأنهى الدوري في المركز الثالث وخسر نهائي كأس مصر من النادي المصري 4-3 في مباراة لا تُنسى.

لكن ساءت النتائج في الموسم التالي وأنهى المقاولون الدوري في المركز الثامن وودع الكأس من نصف النهائي على يد الإسماعيلي، ورحل هيكرسبيرجر لكن بعدما قدم للدوري المصري جون أوتاكا.

ويسترجع FilGoal.com مع هيكرسبيرجر ذكرياته في الدوري المصري، الأسماء التي قدمها وسبب عدم تتويجه بالبطولات.

ماذا تفعل الآن في مسيرتك؟

استمتع بحياتي بعدما اعتزلت التدريب، وأقضي أغلب الوقت في فيينا وفي مالاجا.

بالعودة إلى التسعينات، كيف تعاقد المقاولون معك؟

كنت أعمل في الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال هذه الفترة.

وأردت العمل في مصر بسبب التاريخ الكبير والأماكن السياحية الرائعة، ولذلك قبلت بالعرض الذي قدمه لي المقاولون.

لم يكن الأمر متعلقا بالعرض المادي أو طريقة سير المفاوضات، وافقت على العرض.

ولكنني طلبت سائقا خاصا لأنني كنت أخاف من المرور في القاهرة :).

المقاولون كان بطلا لكأس الكؤوس الإفريقية قبل توليك المسؤولية، في رأيك لماذا لم يحقق الفريق نفس النجاح معك؟

لأكون صريحا، يجب علي الاعتراف بأن فترتي مع النادي لم تكن جيدة كفاية.

وكيف تُقيم تجربتك مع المقاولون؟

قضيت وقتا رائعا في مصر، ولكن فترتي مع المقاولون كانت قصيرة للغاية لأنني لم أفز بأي ألقاب مع الفريق وخسرت نهائي كأس مصر.

والمقاولون قدم لاعبين جيدين للغاية، ويكفي أن محمد صلاح هو أفضل مهاجم في العالم حاليا.

ما الفارق بين اللاعبين المصريين واللاعبين في البلاد التي عملت بها؟

اللاعبون المصريون موهوبون للغاية، ولكنهم لا يعملون بجدية كفاية مثل باقي اللاعبين الذين دربتهم في بلاد مختلفة.

هل تتذكر أفضل مبارياتك في مصر؟

لن أختار مباراة واحدة، لكن أتذكر 3 مواجهات كانت دائما كبيرة وقوية.

أتذكر قوة مباريات الأهلي والزمالك والمصري.

ومن أفضل لاعب دربته في مصر؟

أفضل لاعب عملت معه كان جون أوتاكا بفارق كبير عن غيره.

أخيرا، هل لازلت تتابع الدوري المصري؟

للأسف مباريات الدوري المصري لا تذاع في النمسا وإسبانيا.

ولذلك لم استطع متابعة الدوري المصري كثيرا.

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