تقرير: يوفنتوس وإنتر ينافسان ليفربول على فيرنر

يتنافس يوفنتوس وإنتر وليفربول على ضم تيمو فيرنر مهاجم رد بل لايبزيج في سوق الانتقالات الصيفية.

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن الأندية الثلاثة يتصارعون على ضم المهاجم صاحب الـ 24 عاما.

وكان فيرنر قد مدد تعاقده مع لايبزيج في أغسطس الماضي، لكنه من المقرر رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وكان ليفربول مهتما بضم فيرنر الموسم الماضي قبل تمديد تعاقده مع ناديه.

وأضاف التقرير أن وكيل اللاعب متمسك أن يكون سعره في حدود 70 مليون يورو.

وسجل فيرنر 27 هدفا وصنع 12 آخرين في 36 مباراة خاضهم هذا الموسم.

وكان قد ارتبط اسم اللاعب في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى برشلونة كبديل محتمل حال فشل إتمام صفقة لاوتارو مارتينيز.

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