مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: مدة المجلس المقبل 4 سنوات وليس سنة واحدة

الأربعاء، 29 أبريل 2020 - 20:15

كتب : عاطف شادي

مؤتمر اتحاد الكرة

شدد مصدر باتحاد الكرة أن مدة المجلس المقبل، الذي من المزمع انتخابه في الصيف المقبل، ستكون 4 سنوات وليس سنة واحدة.

وكانت تقارير قد أشارت إلى هناك نية لإجراء انتخابات تأتي بمجلس مؤقت لمدة عام، ثم انتخاب مجلس لمدة 4 سنوات، وهو ما نفاه مصدر باتحاد الكرة لـFilGoal.com.

وقال المصدر: "اللائحة واضحة، المجلس مدته 4 سنوات، أو حتى الدورة الأولمبية".

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وأردف "بالنسبة للجنة الخماسية، فهي تحل محل العام المتبقي من عمر المجلس المستقيل".

وشدد "في 30 أغسطس المقبل، سيكون مضى 4 سنوات على انتخاب مجلس هاني أبو ريدة".

وأكمل "المجلس المقبل ليس ملزم بالبقاء فقط حتى الدورة الأولمبية التي ستقام في 2021، بل سيحصل على مدة كاملة، 4 سنوات".

أعلن هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ورئيس اتحاد الكرة المصري السابق، نيته الترشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة.

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