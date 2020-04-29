اختفوا في ظروف غامضة - شريف علاء.. رحل عن الزمالك فاعتزل كرة القدم

بعد موسم 2014/2015 الذي لعبه الزمالك بالكامل دون ظهير أيسر في قائمته بعد احتراف محمد عبد الشافي، والاعتماد على حمادة طلبه في هذا المركز.

شريف علاء النادي : معتزل الزمالك

بدأ الفريق الأبيض في البحث عن لاعبين لتدعيم الجبهة اليسرى.

وبالفعل ضم الزمالك الثنائي محمد عادل جمعة من النادي المصري، وشريف علاء من المقاولون العرب.

لكن الأخير لم يحالفه الحظ مع الفريق الأبيض ولم يشارك إلا في دقائق معدودة ورحل منتصف الموسم ولم يلعب أيضا، ليقرر بعدها اعتزال كرة القدم وهو في سن الرابعة والعشرين.

اختفوا في ظروف غامضة.. سلسلة جديدة يقدمها لكم FilGoal.com يوميا في شهر رمضان عن مجموعة من لاعبي الأهلي والزمالك الذين انضموا لقطبي الكرة المصرية ولم يحالفهم الحظ في المشاركة، وبعد الرحيل اختفوا تماما عن أعين جماهير كرة القدم في مصر.

ليعود FilGoal.com ويلقي عليهم الضوء ويسرد لكم قصتهم مع كرة القدم وأين اختفوا بعد الرحيل عن الأهلي والزمالك وأين هم الآن.

وضيف هذه الحلقة هو شريف علاء ظهير أيسر الزمالك السابق.

FilGoal.com تواصل مع شريف علاء للحديث معه عن مشواره مع كرة القدم وكيف انضم للزمالك وما هي كواليس الفترة التي قضاها بين جدران القلعة البيضاء، ولماذا اعتزل في سن مبكر.

وكل ما يلي جاء على لسان شريف علاء في حواره مع FilGoal.com.

البداية

"بداية مشواري الكروي كانت مع نادي المقاولون العرب في مراحل الناشئين والشباب وحتى وصلت إلى الفريق الأول وبعد تألقي وظهوري بمستوى مميز في موسم 2014/2015 تحت قيادة حسن شحاتة رشحني للانضمام للزمالك".

"رحلت عن المقاولون بعد 8 سنوات بين جدران النادي وانضممت للزمالك رفقة محمد سالم".

"في بدايت فترتي مع الزمالك كنت أسير بشكل جيد مع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، ولكن بعدها تعرضت لحملة شرسة مدبرة من الصحفيين وانتقادات على أدائي وكل هذا أثر على المستوى الذي أقدمه ومن ثم لم أشارك مرة ثانية مع الفريق".

"رحل فيريرا وجاء البرازيلي باكيتا وتحدث معي وأثنى على أدائي وأخبرني أنه سيشركني في المباريات لكنه لم يفعل ذلك وأبلغني بقرار رحيلي عن النادي".

"ظللت أتدرب لمدة 5 شهور دون أي مشاركة وفي منتصف الموسم ذهبت معارا إلى بتروجت ولكن بسبب أزمة بيني وبين المدير الفني طلعت يوسف لم أشارك وكان يعتمد على أسامة محمد".

"ذهبت بعدها إلى طلائع الجيش مع حسن شحاتة وخضت فترة إعداد ولكن رحل شحاتة عن تدريب الفريق ورحلت معه".

الاعتزال المبكر

"بعدها أبلغني الزمالك بالاستغناء عني في نهاية الموسم ورفع اسمي من قائمة الفريق".

"أديت الخدمة العسكرية وبعدها قررت اعتزال كرة القدم في سن الـ24".

ماذا بعد كرة القدم

"الآن أمتلك صالة جيمانيزيوم كبيرة وأعمل في مجال الإعداد البدني، ولكنني لا أريد العودة مرة أخرى لكرة القدم، وإذا كان لا بد من ذلك سيكون من خلال مجال الإعداد البدني".

"إذا طلب الزمالك عودتي للعمل بالنادي سأوافق على ذلك، ولكن لن أوافق على العودة للمقاولون لأنه رفض عودتي إلى النادي بعد رحيلي عن طلائع الجيش. رفض عودتي بحجة الهروب من النادي والتخلي عنهم رغم أنهم حصلوا على 8 ملايين جنيه من الزمالك عند بيعي".

سر الاختفاء

"المنظومة الرياضية في مصر بالكامل تدار بشكل خاطئ، ولا يوجد تخصص في أي مجال بالإضافة إلى حرب وكلاء اللاعبين والمدربين".

"لذلك اعتزلت كرة القدم وأنا الآن أبلغ من العمر 27 عاما".

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