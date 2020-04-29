كوميك بوك في الجول – الحارس الإيطالي موسكاتيللي الذي حارب مع المصريين

الأربعاء، 29 أبريل 2020 - 20:32

كتب : أحمد العريان

إيتوري موسكاتيللي

إيطالي الجنسية ولكن أغلب حياته قضاها في مصر وبالتحديد في بورسعيد ومن هناك قاوم مع أصدقائه وعائلاتهم ضد الاحتلال الغاشم.

المقاومة كانت سببا رئيسيا في فضح كل من شارك ضد مصر في العدوان الثلاثي عام 1956 بعد تأميم قناة السويس.

لذا حان وقت التعرف أكثر على الحارس الإيطالي والذي حارب مع المصريين إيتوري موسكاتيللي.

أخبار متعلقة
تحت الأضواء – السيد حمدي لـ في الجول: حسام حسن أسوأ من تدربت معه.. وجمهور الزمالك كسر عمارتي حكام في المواجهة –الحنفي: أيمن حفني "يُمثل" كثيرا.. وخدعت إبراهيم نور الدين للهروب من الجمهور رسميا - الاتحاد الإماراتي يعلن موعد عودة نشاط كرة القدم

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

حالات تحكيمية نادرة – ماذا لو نزل أحد المشجعين ومنع هدفا ضد فريقه؟

مغامرة رائعة في صيف 1992

هولمان: الإرهاب سبب رحيلي عن الأهلي

كاف ينفي تحديد موعد استئناف البطولات الإفريقية

مباراة لا نمل منها - ليفربول وألافيش 2001

بركات: كل لاعبي كوت ديفوار ضربوني بعد ركلة جزاء 2006

كوميك بوك في الجول موسكاتيللي المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
صُناع كرة القدم – أنا تامر يسري وهكذا كان غياب "قبعة الخواجة" خلف تطبيق VAR في الدوري المصري 29 دقيقة | مصر
كوميك بوك في الجول – الحارس الإيطالي موسكاتيللي الذي حارب مع المصريين 54 دقيقة | حكايات في الجول
فيفا 20 تنفذ طلب أجويرو بعد انتقاده للقائمين عليها ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: مدة المجلس المقبل 4 سنوات وليس سنة واحدة ساعة | مصر
مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: جوميز لم يتحدث مع الإدارة عن أي لاعب ساعة | الدوري المصري
تحت الأضواء – السيد حمدي لـ في الجول: حسام حسن أسوأ من تدربت معه.. وجمهور الزمالك كسر عمارتي ساعة | لعبة في الجول
رسميا - الاتحاد الإماراتي يعلن موعد عودة نشاط كرة القدم 2 ساعة | آسيا
"لا شيء مستحيل" فابريجاس يكشف شفاء جدته من فيروس كورونا عن عمر الـ95 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري 2 رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي 3 موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا 4 عمرو زكي يكشف صفقة تبادلية طرفها أبو تريكة كادت تتم لينضم لـ الأهلي
قد ينال إعجابك