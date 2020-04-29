تحت الأضواء – السيد حمدي لـ في الجول: حسام حسن أسوأ من تدربت معه.. وجمهور الزمالك كسر عمارتي

هنا أخبرنا نجوم الكرة إما أن تخبرنا بالحقيقة أو ترفض الإجابة على السؤال نريد حقيقة ما حدث وما تشعر به فقط.

الحلقة الثانية في سلسلة نجم تحت الأضواء على FilGoal.com ستكون مع مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق السيد حمدي.

أسوأ موسم لك؟

الأول لي في الأهلي لأنني لم أشارك.

أقوى مدافع لعبت ضده؟

وائل جمعة.

لكن المدافع العنيف الذي كان يضرب كثيرا هو شوقي السعيد، ولكنه في الوقت ذاته كان سهلا في المرور منه.

أسهل هدف أضعته؟

مع الأهلي ضد غزل المحلة انفردت بالمرمى وسدد الكرة بباطن القدم وذهبت إلى خارج الملعب.

لاعب شعرت إنه يغير منك؟

في المنصورة كان هناك مهاجم "ينفسن" علي، ولكن لن أفصح عن اسمه.

أضعف فريق واجهته؟

الرجاء المطروحي.

تصرف خسرك الكثير؟

عندما كنت في بتروجيت كان حلمي طولان مدربي وكنت غضبان وسددت الكرة بقوة وخصم مني 30 ألف جنيه وقرر إيقافي مباراة ولم أشارك ضد الزمالك.

لقب لم تكن تحبه؟

لا يوجد لقب تم إطلاقه علي سوى العشوائي ولم يكن يغضبني بل على العكس كنت أحبه.

خلاف مع مدرب؟

حسام البدري في الأهلي وعدني بالمشاركة ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا وفجأة خرجت من القائمة وحدثت مشادة بيننا ولكن انتهى الأمر بالصلح بيننا سريعا.

رهان فزت به؟

إنني سأنضم للأهلي وقد حدث.

رهان خسرته؟

إنني سوف أستمر في الأهلي كثيرا لكن خسرت الرهان.

"خلّصت عليا" لمن قلتها؟

حسام حسن في المصري، جعلني بديلا في 15 مباراة في المصري ولم أشترك في أي لقاء، هو أسوأ مدرب تعاملت معه.

لو لم تكن لاعب كورة ماذا كنت ستصبح؟

لم أفكر سوى في كرة القدم ربما كنت سأصبح محلل رياضي.

موقف حدث لك مع الجمهور؟

كنا نلاعب الزمالك وأنا في بتروجيت وفزنا بهدفين لهدف سجلت أنا ووليد سليمان الهدفين وسجل هدف الزمالك شيكابالا.

بعد المباراة جمهور الزمالك شاهدني وأنا أدخل المبنى الذي أسكن فيه وجاءوا وقاموا بتكسير الواجهة واضطررنا لطلب الشرطة لإنقاذ الموقف.

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