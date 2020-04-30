حمادة صدقي: فايلر يريد عودة محمد عبد المنعم لـ الأهلي

كشف حمادة صدقي المدير الفني لسموحة عن عودة لاعب فريقه محمد عبد المنعم عقب نهاية إعارته مباشرة إلى الأهلي.

وقال حمادة صدقي لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الخميس: "محمد عبد المنعم كان من الصعب ضمه مدرب الأهلي تمسك به لآخر لحظة".

وأضاف "كنا نريد ضمه لعام ونصف ولكن الأهلي قال ستة أشهر فقط ليعود لنا مجددا".

وبسؤاله هل هناك اتفاق نهائي على عودة محمد عبد المنعم للأهلي أجاب "من المفترض نعم".

وعن صلاح محسن قال: "لم يتحدث أحد معنا حتى الآن حول عودته للأهلي".

وخرج عبد المنعم من الأهلي على سبيل الإعارة في يناير الماضي إلى سموحة لكن لم يحالفه الحظ للمشاركة بسبب جائحة فيروس كورونا ويلعب في مركز قلب الدفاع.

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