خبر في الجول – المصري يحل قطاع الناشئين بعد تقرير عبد الرازق

الأربعاء، 29 أبريل 2020 - 23:08

كتب : أيمن عيد

ميمي عبد الرازق

قرر مجلس إدارة النادي المصري حل قطاع الناشئين بالنادي.

وعلم FilGoal.com أن القرار أتى على خلفية التصور الذي تقدم به مدير القطاع ميمي عبد الرازق، بعد تعليق النشاط الكروي لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

وتضمن تقرير عبد الرازق أن الموسم الكروي لمعظم فرق الناشئين أوشك على الانتهاء، ومع صعوبة إقامة التدريبات تقرر حل القطاع وإعادة تشكيل مدربيه بعد انتهاء الأزمة.

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ويأتي قرار الحل في ظل محاولة مجلس الإدارة تقليل النفقات، مع توقف الإيرادات بسبب توقف النشاط.

وقام النادي حسبما علم FilGoal.com بصرف رواتب مدربي القطاع مطلع أبريل.

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المصري قطاع الناشئين
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