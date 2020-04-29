هدف برشلونة وتشيلسي.. أونانا يؤكد رغبته في الرحيل عن أياكس

في الوقت الذي دخل فيه كأحد أهداف فريقي برشلونة وتشيلسي لينضم لأحدهما خلال الصيف المقبل، أكد أندريه أونانا رغبته في الرحيل عن أياكس.

وكشف أندريه أونانا الحارس الكاميروني لفريق أياكس أمسرتدام، رغبته في الرحيل عن الفريق الهولندي خلال الصيف المقبل.

وقال أونانا في تصريحات لشبكة فوكس سبورت: "قضيت هنا سنوات رائعة. والآن حان الوقت لكي أخذ خطوة أخرى".

وأضاف "لقد اتخذنا قرارانا في العام الماضي. لا أعرف ما سيحدث مستقبلا، لكن طموحي وطلباتي كانت واضحة".

عقد الحارس الكاميروني مع أياكس ما زال ممتدا حتى عام 2022، لكنه يرغب في الرحيل في الوقت الحالي.

أونانا الذي يقدر ثمنه بـ35 مليون يورو حسب التقديرات، قضى 5 أعوام في ناشئين برشلونة، قبل أن ينتقل لأياكس، لكنه ألمح مؤخرا لرغبته في العودة إلى برشلونة.

تشيلسي أيضا أبدى رغبة في ضم أونانا حسب التقارير، كتعويض لرحيل كيبا أريزابالاجا المحتمل في الصيف.

صاحب الـ24 عاما خرج بشباكه نظيفة في 15 مباراة هذا الموسم من أصل 39 خاضهم بمختلف البطولات.

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