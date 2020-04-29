هدف برشلونة وتشيلسي.. أونانا يؤكد رغبته في الرحيل عن أياكس

الأربعاء، 29 أبريل 2020 - 13:17

كتب : FilGoal

أندريه أونانا حارس أياكس

في الوقت الذي دخل فيه كأحد أهداف فريقي برشلونة وتشيلسي لينضم لأحدهما خلال الصيف المقبل، أكد أندريه أونانا رغبته في الرحيل عن أياكس.

وكشف أندريه أونانا الحارس الكاميروني لفريق أياكس أمسرتدام، رغبته في الرحيل عن الفريق الهولندي خلال الصيف المقبل.

وقال أونانا في تصريحات لشبكة فوكس سبورت: "قضيت هنا سنوات رائعة. والآن حان الوقت لكي أخذ خطوة أخرى".

أخبار متعلقة
تقرير مغربي: كاف قد ينقل نهائي أبطال إفريقيا من الكاميرون إلى بلد آخر مؤسسة صامويل إيتو تعلن تبرعه بأدوات صحية وغذائية في الكاميرون لمواجهة فيروس كورونا خليك في البيت - فريدة العسقلاني ولعبة الأسئلة.. إصابة قبل تصفيات الأولمبياد بيوم وصعوبة الكاميرون بعد 3 محاولات فاشلة للخروج من حصار كورونا.. سيدات ساو تومي تغادرن الكاميرون لبلادهن

وأضاف "لقد اتخذنا قرارانا في العام الماضي. لا أعرف ما سيحدث مستقبلا، لكن طموحي وطلباتي كانت واضحة".

عقد الحارس الكاميروني مع أياكس ما زال ممتدا حتى عام 2022، لكنه يرغب في الرحيل في الوقت الحالي.

أونانا الذي يقدر ثمنه بـ35 مليون يورو حسب التقديرات، قضى 5 أعوام في ناشئين برشلونة، قبل أن ينتقل لأياكس، لكنه ألمح مؤخرا لرغبته في العودة إلى برشلونة.

تشيلسي أيضا أبدى رغبة في ضم أونانا حسب التقارير، كتعويض لرحيل كيبا أريزابالاجا المحتمل في الصيف.

صاحب الـ24 عاما خرج بشباكه نظيفة في 15 مباراة هذا الموسم من أصل 39 خاضهم بمختلف البطولات.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

فيفا 20 - كيف تلعب بليفربول الأفضل في كل شيء

هدف لا ينسى - مدفع حمزة الجمل المدمر

الكرة في بنما تعرف العربية

جمال الغندور يوضح قرار الحكم إذا ألقيت بالونة في الملعب

أسامة نبيه: السعيد كان مدربا في المنتخب

حازم إمام: أزمة صلاح مع اتحاد الكرة مستمرة

أندريه أونانا أياكس تشيلسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كاف ينفي تحديد موعد استئناف البطولات الإفريقية 5 دقيقة | إفريقيا
هدف برشلونة وتشيلسي.. أونانا يؤكد رغبته في الرحيل عن أياكس 18 دقيقة | أوروبا
تقرير: برشلونة رفض عرض ضم ندومبلي من توتنام 38 دقيقة | أوروبا
مباراة لا نمل منها - ليفربول وألافيش 2001.. ما تعريفكم للإثارة والجنون بعد تلك المباراة؟ ساعة | تقرير في الجول
محمد بركات يحكي "كل لاعبي كوت ديفوار ضربوني بعد ركلة جزاء 2006 وخشيت رد فعل دروجبا" ساعة | منتخب مصر
تقرير: ديبالا يعاني من كورونا.. 4 عينات إيجابية في 6 أسابيع 11 ساعة | أوروبا
أسرار كرة القدم – أوبالدو فيلول.. مهارة التصدي (2) 12 ساعة | أمريكا
إبراهيم صلاح: رفضت الأهلي مرتين 12 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري 2 رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي 3 موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا 4 عمرو زكي يكشف صفقة تبادلية طرفها أبو تريكة كادت تتم لينضم لـ الأهلي
قد ينال إعجابك