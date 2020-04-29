تقرير: برشلونة رفض عرض ضم ندومبلي من توتنام

رفض برشلونة ضم تانجوي ندومبلي لاعب توتنام بعدما كان معروضا عليهم خلال الصيف المقبل حسب تقرير إسباني صحفي.

وحسب جويليم بالاج صحفي سكاي سبورت، فإن تانجوي ندومبلي كان معروضا على برشلونة، لكن برشلونة رفض ضم اللاعب.

تقارير إسبانية قالت في وقت سابق بأن برشلونة ينوي تقديم عرض إلى توتنام بانتقال نيلسون سيميدو وصامويل أوتيتي إلى توتنام، مقابل انضمام ندومبلي إلى برشلونة.

صحفي سكاي سبورت يقول بأن لاعب الوسط الفرنسي كان معروضا فقط على برشلونة، لكن الفريق الكتالوني رفض فكرة ضم اللاعب.

ندومبلي انضم إلى توتنام بداية الموسم الجاري، قادما من أوليمبيك ليون في صفقة بلغت 60 مليون استرليني، كأكبر صفقة في تاريخ توتنام.

لاعب الوسط صاحب الـ22 عاما شارك مع توتنام في 27 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفين وصنع أربعة آخرين.

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