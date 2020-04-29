محمد بركات يحكي "كل لاعبي كوت ديفوار ضربوني بعد ركلة جزاء 2006 وخشيت رد فعل دروجبا"

حكى محمد بركات نجم منتخب مصر السابق كواليس ركلة الجزاء التي حصل عليها أمام كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا 2006.

وقال بركات في تصريحات لـFilGoal.com: "سقط على الأرض وسمعت صافرة الحكم. تعجبت مما سمعت، ماذا احتسب الحكم؟ فنظرت له ووجدت أنه احتسب ركلة جزاء".

وأضاف "صراحة اللعبة لم يكن فيها أي شيء. لكنني أكملت السقوط وأزدت الأمر من عندي".

بركات يسترجع "وجدت كل لاعبي كوت ديفوار يعترضون على الحكم وفي نفس الوقت يضربوني. كل لاعب يأتي ويركلني أثناء سقوطي على الأرض",

وواصل "خرجت خارج الملعب لأكمل العلاج هربا من الضرب، فوجدت باقي الجهاز الفني لهم يكمل مهمته في ضربي بالخارج".

وأتم "بعدما أهدر أحمد حسن الضربة طلبت دخول الملعب ثانية. فوجدت ديدييه دروجبا يتوجه نحوي. في تلك اللحظة دعوت ألا يضربني هو أيضا لأنني لن أتحمل ضربته. دروجبا في الحقيقة عملاق ويده قد تسقطني أرضا".

منتخب مصر توج ببطولة أمم إفريقيا للمرة الخامسة تاريخيا في 2006 على حساب كوت ديفوار. تتويج احتاج لركلات الترجيح كي يحسمه بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي للقاء.

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