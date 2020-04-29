تقرير: ديبالا يعاني من كورونا.. 4 عينات إيجابية في 6 أسابيع

الأربعاء، 29 أبريل 2020 - 01:48

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - يوفنتوس - أودينيزي - كأس إيطاليا

أوضح برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني أن عينة تحاليل الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي جاءت إيجابية للمرة الرابعة خلال 6 أسابيع بـ فيروس كورونا.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وكان ديبالا وصديقته قد أعلنا إصابتهما بـ فيروس كورونا في 21 مارس الماضي.

ووفقا للبرنامج الإسباني فأن ديبالا أجرى فحوصات 4 مرات في الأسابيع الـ 6 الأخيرة وجميعها جاءت إيجابية، وهذا يعني أنه لم يتمكن من التخلص من المرض وقد يتطلب علاجا أكثر كثافة.

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وكان بلايز ماتويدي ودانييلي روجاني ثنائي يوفنتوس قد تعرض للإصابة بالفيروس وشفي تماما.

ولن يكون ديبالا بمفرده الذي لن يستطيع العودة للتدرب رفقة زملائه في الفترة المقبلة عقب إعلان الحكومة الإيطالية بدء المرحلة الثانية لمواجهة الفيروس.

ويعاني أيضا الحارس ماركو سبورتيللو لاعب أتالانتا من الفيروس بعدما جاءت نتيجة عينته إيجابية وسلبية وإيجابية مرة أخرى.

وكانت أوريانا ساباتيني صديقة ديبالا قد أعلنت في مطلع الشهر أن نتيجة الفحوصات تحولت إلى إيجابية مرة أخرى.

وقالت أوريانا عبر حسابها الشخصي على "انستجرام": "منذ ثلاثة أيام أجرينا تحليلا، وكانت النتيجة سلبية، أي أننا شٌفينا من فيروس كورونا".

وأضافت "صباح أمس الخميس، أجرينا اختبارا جديدا، لكن النتائج تحولت فيه إلى إيجابية مرة أخرى. بالتالي أنا مازلت مريضة بفيروس كورونا، وسنواصل البقاء في الحجر الصحي".

صديقة ديبالا أكملت "في كل الأحوال، نحن في صحة جيدة جدا، وبتقريبا لا نعاني من أي أعراض للمرض".

وأتمت "لا أعرف كيف حدث هذا بأن تتحول النتيجة إلى إيجابية مجددا، ولكنني أعتقد بأنني سمعت، أن من يصاب بفيروس كورونا، قد تتحول نتيجة تحليله إلى سلبية ثم تعود إلى إيجابية مرة أخرى، ولذلك تُجرى له التحاليل مرة أخرى لمزيد من التأكد".

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