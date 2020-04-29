إبراهيم صلاح: رفضت الأهلي مرتين

قال إبراهيم صلاح لاعب المقاولون العرب إنه رفض فكرة الانتقال إلى الأهلي حين سنحت له الفرصة.

إبراهيم صلاح النادي : المقاولون العرب الزمالك

وأوضح صلاح (33 عاما) عبر قناة أون تايم سبورتس:"جاءتني فرصة الانتقال إلى الأهلي مرتين، لكني فضلت الزمالك".

وواصل "أنا زملكاوي والزمالك خيره علي، انتقلت له من دوري الدرجة الثانية وبعد ذلك صرت لاعبا في منتخب مصر".

وأتم "كنت أتمنى اختتام مسيرتي في الزمالك".

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انتقل إبراهيم صلاح من المنصورة إلى الزمالك في يناير 2009، وبعد 4 مواسم ونصف رحل عنه صوب العروبة السعودي لكن عاد سريعا بعد عام.

وانتهت علاقة إبراهيم بالزمالك في 2017 بعدما انتقال للمقاولون العرب، شارك اللاعب في 127 بالدوري المصري الممتاز مع الفارس الأبيض وسجل 3 أهداف وأرسل 5 تمريرات حاسمة وتوج باللقب في موسم 2014-2015.

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