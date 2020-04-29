مرتضى منصور: النقاز مزور وعقوده مع الزمالك سليمة

الأربعاء، 29 أبريل 2020 - 01:10

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك أن التونسي حمدي النقاز مدافع الفريق السابق تعمد تزوير عقوده مع القلعة البيضاء لشكوى النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "النقاز ومحاميه تعمدا تزوير عقده مع الزمالك وقدموه للاتحاد الدولي لشكوى النادي".

وأضاف "لكن عقود النقاز مع الزمالك سليمة وحصل على كل مستحقاته المالية".

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وأكمل "النقاز حصل على كل مستحقاته حتى شهر يناير لعام 2020، وأول قسط يستحقه في يوم 1 أبريل للعام الجاري".

وواصل "كذلك حصل النقاز على قيمة الموسم الأول من تعاقده مع الزمالك بالكامل رغم أن العقد ينص على حصوله على 50% من مستحقاته مع الموسم الأول".

وأتم تصريحاته "النقاز أيضا وقع على استلامه لكل مستحقاته المالية، وليس له حق لتقديم شكوى ضد الزمالك".

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