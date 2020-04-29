مرتضى منصور: النقاز مزور وعقوده مع الزمالك سليمة

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك أن التونسي حمدي النقاز مدافع الفريق السابق تعمد تزوير عقوده مع القلعة البيضاء لشكوى النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "النقاز ومحاميه تعمدا تزوير عقده مع الزمالك وقدموه للاتحاد الدولي لشكوى النادي".

وأضاف "لكن عقود النقاز مع الزمالك سليمة وحصل على كل مستحقاته المالية".

وأكمل "النقاز حصل على كل مستحقاته حتى شهر يناير لعام 2020، وأول قسط يستحقه في يوم 1 أبريل للعام الجاري".

وواصل "كذلك حصل النقاز على قيمة الموسم الأول من تعاقده مع الزمالك بالكامل رغم أن العقد ينص على حصوله على 50% من مستحقاته مع الموسم الأول".

وأتم تصريحاته "النقاز أيضا وقع على استلامه لكل مستحقاته المالية، وليس له حق لتقديم شكوى ضد الزمالك".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

فيفا 20 - كيف تلعب بليفربول الأفضل في كل شيء

هدف لا ينسى - مدفع حمزة الجمل المدمر

الكرة في بنما تعرف العربية

جمال الغندور يوضح قرار الحكم إذا ألقيت بالونة في الملعب

أسامة نبيه: السعيد كان مدربا في المنتخب

حازم إمام: أزمة صلاح مع اتحاد الكرة مستمرة