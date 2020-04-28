عاشور يوضح لـ في الجول حقيقة اعتزاله عبر "فيسبوك"

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 23:34

كتب : أحمد الخولي

وصول لاعبي الأهلي إلى استاد القاهرة لمباراة الزمالك - حسام عاشور

هل اعتزل حسام عاشور قائد الأهلي بمنشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؟ مسمار الأهلي يجيب.

حسام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عاشور لـFilGoal.com: "الصفحة التي نشرت ذلك الخبر ليست صفحتي ولا أعرف عنها أي شيء".

وتابع "أعرف أن الصفحة تحمل اسمي وصورتي لكن ليس لي بها أي علاقة من قريب أو بعيد".

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وعن قرار اعتزاله قال: "مازلت أفكر في كل شيء وأدرس كل الاختيارات المطروحة أمامي بين الاعتزال أو استكمال مسيرتي خارج الأهلي".

وكان الأهلي رفض تجديد تعاقد حسام عاشور الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري وخيره بين الاعتزال داخل جدرانه وإقامة فترة معيشة في الخارج له وإقامة مهرجان اعتزال أو الانتقال مجانا لأي فريق آخر.

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