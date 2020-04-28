معلول: مستعد للعب مجانا في الصفاقسي بعد نهاية مسيرتي مع الأهلي

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 23:28

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - الزمالك

كشف علي معلول نجم الأهلي ومنتخب تونس الحالي عن رغبته بالعودة مرة أخرى لناديه السابق الصفاقسي بعد نهاية مسيرته مع القلعة الحمراء.

وقال معلول في بث مباشر عبر إذاعة ديوان التونسية: "بعد نهاية مسيرتي مع الأهلي مستعد للعودة مرة أخرى لنادي الصفاقسي واللعب له مجانا".

وأضاف "الصفاقسي هو بيتي ولا أستطيع التأخر عليه".

أخبار متعلقة
معلول: لا أعرف لماذا حدثت ضجة كبيرة بعد ظهوري مع رامز.. ولم أحصل على 3 ملايين دولار مرتضى: خصم نصف مليون من أي لاعب سيظهر مع رامز.. وما فعله مع معلول شروع في قتل عامر عامر يرد: هل وصله عرض رسمي من الأهلي.. و"انظروا لما فعله الشناوي"

وأتم معلول "وحتى إذا لم ألعب مرة أخرى في الصفاقسي مستعد للعمل في النادي التونسي بعد اعتزالي كرة القدم إذا أراد ذلك".

وكان معلول انضم لصفوف الأهلي من الصفاقسي التونسي في عام 2016.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

فيفا 20 - كيف تلعب بليفربول الأفضل في كل شيء

هدف لا ينسى - مدفع حمزة الجمل المدمر

الكرة في بنما تعرف العربية

جمال الغندور يوضح قرار الحكم إذا ألقيت بالونة في الملعب

أسامة نبيه: السعيد كان مدربا في المنتخب

حازم إمام: أزمة صلاح مع اتحاد الكرة مستمرة

علي معلول الصفقاسي الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
إبراهيم صلاح: رفضت الأهلي مرتين 3 دقيقة | مصر
مرتضى منصور: النقاز مزور وعقوده مع الزمالك سليمة 8 دقيقة | الدوري المصري
أنا بيركامب (4) منافسة دا فينشي ومايكل آنجلو.. الساحر الذي يتحدث بلغة كرة القدم 13 دقيقة | كتاب في الجول
دي بروين: اختلاف الآراء منح صلاح جائزة أفضل لاعب في إنجلترا.. لا يوجد قلة احترام للاعبي سيتي 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديلي ميل: السعودية تستعد لمنافسة بي إن على حقوق الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
عاشور يوضح لـ في الجول حقيقة اعتزاله عبر "فيسبوك" ساعة | الدوري المصري
معلول: مستعد للعب مجانا في الصفاقسي بعد نهاية مسيرتي مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
خيمة في الجول – تعرف على سر صورة فيريرا على "واتساب" حمادة طلبة.. وماذا فعل بعد خماسية النجم 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري 2 رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي 3 موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا 4 تايمز: خطاب من بي إن لأندية إنجلترا لوقف عملية بيع نيوكاسل
قد ينال إعجابك