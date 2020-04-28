خيمة في الجول – تعرف على سر صورة فيريرا على "واتساب" حمادة طلبة.. وماذا فعل بعد خماسية النجم

حينما تواصلنا مع حمادة طلبة لاعب الزمالك السابق وبتروجت الحالي وجدنا على حسابه الشخصي ببرنامج "واتساب" صورة لجيسوالدو فيريرا المدير الفني البرتغالي الأسبق للفارس الأبيض فما هو السبب؟

حمادة طلبة النادي : بتروجت

أجاب طلبة عبر برنامج "خيمة في الجول" قائلا: "فيريرا أعظم من درب الزمالك لقد جاء للنادي وأنا لا ألعب بشكل أساسي لعامين وحولني وجعل مني لاعبا جيدا".

وواصل " جوسفالدو فيريرا صاحب فضل كبير عليّ وعلى جميع لاعبي الزمالك الذين تدربوا تحت يده، هو أعظم من درب نادي الزمالك".

وعن الهزيمة بخماسية من النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية في عام 2015 قال: "كان محبطين جدا ووضعنا رؤوسنا في الأرض وفي تلك المباراة خرجت من الشوط الأول بعدما أصابني حمدي النقاز".

واستدرك "لكن فيريرا صاح فينا وقال سنعود في مصر لقد حدث معي ذلك حينما دربت بورتو، وعدنا وفزنا بسداسية سنعود".

وواصل حمادة طلبة "في كل مكان كان فيريرا يضع لنا صورة 4-0 وبالفعل فزنا بثلاثية وكان يتبقى لنا هدفا وحيدا على التأهل للنهائي".

وأثناء تواصلنا مع طلبة عبر هاتفه وجدنا أن "الكول تون" هي أغنية للزمالك وعنها قال: "أنا زملكاوي جدا، المصري نادي بلدي بورسعيد، وشرف لي اللعب في الزمالك، قبل أن ألعب الكرة كنت من جماهير الزمالك، فأنت تحب جماهيره لأنهم أوفياء جدا، أحببت جماهير الزمالك قبل النادي".

وواصل لعبت في الزمالك 5 سنوات وكنت أتمنى رؤية جماهير الزمالك في الملعب لما تعطيه من دفعة كبيرة".

وعن هل صح ما قيل حول عرض الأهلي لضمه من مصر المقاصة في عام 2012 قال: "لم يحدث، وإن حدث كنت سأختار الزمالك لأنني أحب النادي وكنت أتمنى اللعب فيه".

الفارق بين كوبر وفيريرا

وعن الفارق بين فيريرا وهيكتور كوبر مدرب منتخب مصر الأسبق قال طلبة: "فيريرا امتاز بتنويع أسلوب اللعب والسيطرة على المباراة، يعرف كيف يلعب كل مباراة من أجل الفوز، واللاعبين أخرجوا كل ما لديهم من أجله".

وأكمل "كوبر كان يميل للكرة الدفاعية لكنه كان يبني المنتخب بعد اعتزال عددا كبيرا من اللاعبين مع ظهور جيل جديد، كان واقعيا ويعرف ماذا يريد من المباراة وحقق المطلوب للكرة المصرية".

وأوضح "فيريرا كان يخوض مباريات محلية وقارية، ومع كوبر كان من الصعب اللعب مباريات مفتوحة أمام نيجيريا وغانا الظروف مختلفة وحققنا النتيجة المطلوبة".

وأردف "أسوأ منتخب التقيناه كان الكاميرون في نهائي كأس أمم إفريقيا 2017 لكن الإرهاق والإصابات هي ما تسببت في الخسارة".

وشدد "كنت أتمنى التواجد في ذلك الوقت في القائمة لأعوض المصابين وأساهم في فوز منتخب مصر باللقب".

وتطرق طلبة للحديث عن دور محمد صلاح في انضمامه لمعسكر المنتخب في كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون رغم عدم ضمه للقائمة قائلا: "رحلت عن الزمالك لأسباب لا أعرفها حتى اليوم، كنت أساسيا وفي المصري صرت بعيدا وكنت أريد المشاركة للانضمام للمنتخب".

وأضاف "كوبر كان مقتنعا بإمكانياتي ولم أشارك في التجمع الأخير للمنتخب، وحزنت بشدة بسبب إرسال النادي المصري خطابا للمنتخب يطالب بعدم المشاركة مع المنتخب في الجابون".

وأتم "اللاعبون وعلى رأسهم محمد صلاح أصروا أن أسافر للجابون رفقة المنتخب رغم استبعادي من القائمة، لم أشعر بأي فارق كان ينقصني فقط أن أشارك في المباريات".

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