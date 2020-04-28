معلول: لا أعرف لماذا حدثت ضجة كبيرة بعد ظهوري مع رامز.. ولم أحصل على 3 ملايين دولار

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 23:04

كتب : FilGoal

علي معلول مع الأهلي أمام صن داونز

تعجب علي معلول نجم الأهلي ومنتخب تونس من الضجة الإعلامية التي حدثت بعد ظهوره في برنامج رامز جلال الذي يذاع في شهر رمضان قبل عدة أيام.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال معلول في بث مباشر عبر إذاعة ديوان إف إم التونسية: "في السنوات الماضية ظهر الكثير من اللاعبين المصريين والتونسيين مع رامز جلال ولم تحدث مثل هذه الضجة الإعلامية".

وأضاف "لا أعرف لماذا كل هذا الحديث عني عندما ظهرت معه في البرنامج، فرجاني ساسي ظهر معه العام الماضي ولم يحدث معه مثلما حدث معي".

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وأكمل "إذا كنت أحصل على 3 ملايين دولار في برنامج رامز أو في أي إعلان إذا سوف أظهر في 3 إعلانات وأعتزل كرة القدم".

وواصل "لا أحب الظهور في البرامج وخلال 4 سنوات في مصر لم أظهر في أي برنامج".

وأتم تصريحاته "جئت إلى مصر لتقديم الإضافة مع الأهلي مثلما يفعل ساسي مع الزمالك وفخر الدين بن يوسف مع الإسماعيلي وسيف الدين الجزيري مع المقاولون العرب".

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