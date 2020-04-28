نيستا: قلت لـ ريال مدريد أنا ألعب في لاتسيو.. وميلان حررني

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 21:39

كتب : FilGoal

أليساندرو نيستا

كشف الإيطالي أليساندرو نيستا عدم رغبته في ترك لاتسيو الإيطالي عام 2002 والانتقال إلى ميلان.

نيستا تحدث لـزميله السابق كريستيان فييري عبر إنستجرام قائلا: "في ذلك التوقيت لم أرد الرحيل إلى أي مكان".

وتابع "قبل عامين من الانتقال لميلان، التقيت فيرناندو هييرو قائد ريال مدريد عقب مباراة جمعت الفريقين وسألني عن الانضمام لـ ريال مدريد، ورددت عليه أنت مجنون؟ أنا ألعب لـ لاتسيو".

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وأكمل "ثم حدثت مشاكل للفريق وانضممت لـ ميلان، أريد أن أشكر السماء لأنني فزت بالكثير، لاتسيو منحني الخبرة، ولم أرد الرحيل في مواسمي الأخيرة، لكن كان الأمر منتهيا بسبب فوضى غرفة الملابس".

وأضاف "كنت قائد الفريق أحضر اجتماعات مجلس الإدارة بعمر الـ 23 عاما وأطلع لميزانية النادي، كان الضغط كبيرا".

وواصل "لقد عرفت رواتب اللاعبين، وشعرت بالغيرة من اللاعبين الأجانب، وهناك من لم يحصل على راتبه خلال 6 أو 7 أشهر كانت فترة عصيبة ومتعبة".

وأتم "انضممت لـ ميلان من أجل لعب الكرة فقط، لم أرد أن أركز على أي شيء آخر، لقد تحررت".

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