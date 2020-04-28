حازم إمام يكشف حقيقة رغبة فيرجسون في ضمه ليونايتد.. وشيء وحيد ندم عليه قبل الاعتزال

كشف حازم إمام نجم الزمالك السابق عن حقيقة التقارير التي أشارت في الفترة الماضية أن السير أليكس فيرجسون أراد التعاقد معه في مانشستر يونايتد عندما كان لاعبا.

وقال حازم إمام عبر قناة أون تايم سبورتس: "أحد الإداريين في نادي مانشستر يونايتد تحدث مع محمد عبده صالح الوحش رئيس الأهلي الراحل عن رغبة فيرجسون في ضمي للنادي الإنجليزي".

وأضاف "وبالتالي أخبرني والدي وكان يريد مانشستر يونايتد أن أقضي فترة معايشة في النادي لكن الأمر لم يكتمل وحدث ذلك في عام 1996 قبل انتقالي لأودينيزي الإيطالي".

وواصل "في ذلك الوقت مارك فيش الجنوب إفريقي قضى فترة معايشة لكنه لم ينجح وانتقال لتشارلتون وفكرت أن عصفور في اليد أفضل لذا فضلت أودينيزي، ويجب أن أقول إن في التسعينيات كان الدوري الإيطالي أفضل بكثير من الإنجليزي لذا اخترته في النهاية بدلا من تكرار ما حدث مع مارك فيش".

وعن تجربة احترافه في إيطاليا قال حازم: "لا أندم على عودتي من الاحتراف والانضمام للزمالك، لأن عودتي للقلعة البيضاء هي التي جعلتني على ما أن عليه الآن وحقق الكثير من البطولات مع الزمالك وصنعت اسم حازم إمام".

أما عن أكثر شيء يندم عليه قال: "عدم مشاركتي في كأس أمم إفريقيا 2006 تمنيت المشاركة ثم الاعتزال".

وأتم "لكن حسن شحاتة لم يختارني ولا أعرف السبب يبدو أنه كان غير مقتنعا بي في ذلك الوقت لأنه حدثت إصابتين في صفوف المنتخب وضم لاعبين آخرين".

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