هل يتم إلغاء الموسم في العالم؟ رئيس اللجنة الطبية بـ فيفا: يجب ألا تعود الكرة قبل 1 سبتمبر

يرى ميشيل هودوج رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن كرة القدم يجب ألا تعود قبل 1 سبتمبر.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس عن تصريحات هودوج قائلا: "يجب ألا تعود الكرة قبل سبتمبر".

وشدد "هذا الأمر على أقل تقدير بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا".

وكان إداوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي قد سبقه وأوصى بإلغاء مسابقة الدوري في فرنسا.

وقال فيليب "الأحداث الرياضية الكبرى لا يمكن استئنافها قبل شهر سبتمبر".

وشدد فيليب "موسم 2019-2020 لا يمكن أن يعود ويستأنف".

وأتم تصريحاته "رابطة الدوري الفرنسي هي المسؤولة عن تحديد البطل أو الهبوط من عدمه".

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