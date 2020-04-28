هل يتم إلغاء الموسم في العالم؟ رئيس اللجنة الطبية بـ فيفا: يجب ألا تعود الكرة قبل 1 سبتمبر

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 16:39

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا - يوفنتوس

يرى ميشيل هودوج رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن كرة القدم يجب ألا تعود قبل 1 سبتمبر.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس عن تصريحات هودوج قائلا: "يجب ألا تعود الكرة قبل سبتمبر".

وشدد "هذا الأمر على أقل تقدير بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا".

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وكان إداوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي قد سبقه وأوصى بإلغاء مسابقة الدوري في فرنسا.

وقال فيليب "الأحداث الرياضية الكبرى لا يمكن استئنافها قبل شهر سبتمبر".

وشدد فيليب "موسم 2019-2020 لا يمكن أن يعود ويستأنف".

وأتم تصريحاته "رابطة الدوري الفرنسي هي المسؤولة عن تحديد البطل أو الهبوط من عدمه".

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