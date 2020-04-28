أبو ريدة يعلن ترشحه رسميا لرئاسة اتحاد الكرة المصري

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 17:02

كتب : FilGoal

أبو ريدة

أعلن هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ورئيس اتحاد الكرة المصري السابق، نيته الترشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة.

وقال أبو ريدة في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "قراري نهائي، والقائمة ستشهد مزيجا بين وجوه جديدة وأخرى قديمة".

وأردف "لم أحدد القائمة حتى الآن. أعتقد أن فيفا سيمدد للجنة الخماسية لإقامة الانتخابات (بعد شهر أغسطس المقبل)".

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واستقال أبو ريدة من قيادة اتحاد الكرة في الصيف الماضي، بعد خروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16.

وتولت لجنة مؤقتة إدارة اتحاد الكرة بعد ذلك، بقيادة عمرو الجنايني.

ومن المنتظر أن ينافس نائب أبو ريدة السابق، أحمد شوبير، على نفس المقعد.

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