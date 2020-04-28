لايف في الجول - أمير عبد الحميد: إن سألني الأهلي عن حارس سأرشح أحمد الشناوي مغمض العينين

قال أمير عبد الحميد حارس الأهلي والمصري ومنتخب مصر السابق، إنه لو طلب منه الأهلي ترشيح حارس مرمى لخلافة شريف إكرامي الذي سيرحل بنهاية عقده، لاختار أحمد الشناوي حارس بيراميدز وهو مغمض العينين. وذلك عبر "لايف في الجول".

أحمد الشناوي النادي : بيراميدز الأهلي

وصرح أمير قائلا: "أحمد الشناوي كان يجب أن يستمر في المصري أكثر، وعدم استمراريته في الزمالك في الفترة الأولى كلفه الكثير، والإصابات أيضا أخرته كثيرا. أرى أنه يجب أن يحترف بسبب إمكانياته العالية".

وأضاف "هناك استقرار في الأهلي حاليا، كان هناك استفادة من وجود شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، حينما يرحل شريف سيكون هناك بعض الاستقرار".

وواصل "المشكلة لو أصيب الشناوي لابد أن يكون هناك 3 حراس على أعلى مستوى في الأهلي وأن يكونوا أصحاب خبرات ودوليين".

وأكمل "لو حدث أي شيء أو مشكلة مع محمد الشناوي هناك علي لطفي، لكن الفكرة هي أن الأهلي يرغب في أن تكون هناك منافسة قوية على ذلك المركز، قديما كان هناك الحضري وأنا ونادر السيد".

وتابع "لو استقر الأهلي مع الجهاز الفني والمدرب على اسم دولي وله خبرات ومع وجود علي لطفي، سأذهب وأنا مغمض العينين للتعاقد مع أحمد الشناوي".

وأردف "لو قال لي الأهلي، إنه يبحث عن حارس مرمى، ورشح لنا أحد، سأقول أحمد الشناوي، هناك عامر عامر وحراس كثيرين، لكنني سأختار الشناوي".

واستطرد "رأيي ثابت منذ 10 سنوات، كنت في المصري ورشحته للأهلي".

وتابع "مشكلة في وجود أحمد ومحمد الشناوي معا؟ لا أعتقد، لأن الأهلي سيتحدث مع الشناوي ويخبره أن سينافس حارس مرمى منتخب مصر الأول، وأنه يعلم جيدا من ينافس وأن يعمل على تهدأته ومعرفة قيمة النادي، وأن يتمتع بالصبر والهدوء وألا يسمح لأحد أن يستفزه".

وأتم متحدثا عن محمد عواد حارس الزمالك وابتعاده عن المشاركة قائلا: "عواد لم يجلس على مقاعد البدلاء بسبب مشكلة فنية، لكن بسبب الظروف المحيطة، لأن النادي لم يكن يفوز، ثم لحسن حظ أبو جبل أصبحت ظروف النادي أفضل وهو يشارك".

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