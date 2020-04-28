الدوري الإيطالي يحدد أخر موعد ممكن لاستئناف المباريات وينتظر موافقة الحكومة

حددت أندية الدوري الإيطالي يوم 14 يونيو كأخر موعد ممكن لاستئناف الموسم الجاري، ويكافحون لمواجهة قرار الحكومة ببدء التدريبات في 18 مايو.

وكان جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا قد أعلن الأحد الماضي انتقال بلاده للمرحلة الثانية في مواجهة فيروس كورونا في 4 مايو المقبل.

ورغم ذلك سيتم السماح للرياضات الفردية مثل السباحة والتنس باستئناف التدريب، بينما على الرياضة الجماعية الانتظار حتى 18 مايو.

وكشفت وكالة الأنباء (آنسا) أن أندية الدوري الإيطالي تسعى للتدرب قبل ذلك الوقت واعتبار ذلك الموعد غير منطقي، لأن في 4 مايو يمكن للاعبين الركض في منتزه محلي مع الحفاظ على مسافة مترين لكن الأمر نفسه يختلف في ملعب التدريب.

وأوضح التقرير أن فينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي أشار إلى أنه لا يوجد ضمانات لاستئناف الموسم الجاري على الإطلاق.

وقال وزير الرياضة "عملنا على استئناف التدريبات الجماعية في 18 مايو، لكن هذا لا يعني أن الدوريات ستعود مرة أخرى".

وكشفت مصادر لوكالة الأنباء آنسا أنه إذا لم يتم استئناف اللعب قبل 14 يونيو سيتم إلغاء الموسم بعد اتفاق الأندية.

وذلك يعود إلى استغراق التدريبات ما بين 3 إلى 4 أسابيع لتكون جاهزة مرة أخرى.

وأشار التقرير إلى إمكانية تهديد أندية الدوري الإيطالي بمقاضاة الحكومة للحصول على تعويضات مالية إذا أجبرتهم أوامر الإغلاق على انتهاء موسمهم مبكرا.

وتسعى الأندية لبدء التدريبات في 4 مايو مثل الرياضات الفردية مع الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط

هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

شريف أشرف: لمست الظلم التحكيمي في مواجهات الأهلي

قرار قوي من مرتضى منصور بشأن برنامج رامز جلال

فيفا 20 - كيف تلعب بـ برشلونة في 7 نقاط

أعظم 50 صانع ألعاب في تاريخ كرة القدم

كعب محمد فضل الذي قارع إبراهيموفيتش ورونالدو