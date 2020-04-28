رئيس اللجنة: سيتم إلغاء أولمبياد طوكيو إذا لم تقم في 2021

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 12:11

كتب : FilGoal

طوكيو 2020

كشف يوشيرو موري رئيس أولمبياد طوكيو 2020 أن دورة الألعاب الأولمبية التي تم تأجيلها بالفعل حتى صيف 2021 سيتم إلغائها إن لم تقم في موعدها الجديد.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية إلى يوليو 2021 بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأشار الخبراء إلى أن اكتشاف اللقاح لا يزال بعيدا جدا، وسيستمر الفيروس لفترة أطول في العالم.

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ونقلت وكالة رويترز تصريحات يوشيرو موري مع صحيفة نيكان سبورتس اليابانية وعن تأجيل المسابقة من جديد قال: "لا، لن يحدث".

وأوضح "إذا صدر قرار بعدم إقامة الأولمبياد في 2021 سيتم إلغائها من الأساس".

وشدد رئيس وزراء اليابان السابق "نستعد لإقامة الأولمبياد في 2021 وسنمضي قدما في ذلك".

وأضاف "لقد أخرنا الأولمبياد حتى الصيف بعد أن نفوز بمعركة الفيروس، وستكون تلك النسخة أكثر قيمة من أي نسخة ماضية".

وتابع "يشترط ذلك أن نمضي قدما فيها بعد الفوز في هذه المعركة، وعلينا أن نصدق هذا وإلا لن نكافأ على عملنا الشاق وجهودنا".

ومن جانبه رد ماسا تاكايا المتحدث الرسمي باسم طوكيو 2020 على تلك التصريحات قائلا: "نركز على العام المقبل".

وأجاب في مؤتمر صحفي "مهمتنا هي إقامة الألعاب العام المقبل، وتصريحات موري تتعلق بأفكاره الخاصة".

وكشف "موري اقترح أيضا أن تقام الأولمبياد والبارالمبياد في نفس التوقيت بالافتتاح والاختتام لأن ذلك سيخفض التكاليف".

وأتم تصريحاته "مازال مجرد اقتراح لكن لم يتم وضع خطط ملموسة له".

ووفقا لتقارير إعلامية يابانية فتحدد 12.6 مليار دولار ميزانية لإقامة الأولمبياد قبل التأجيل.

وبعد التأجيل لمدة عام سيتم إضافة 2.8 مليار دولار جديدة على الميزانية.

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