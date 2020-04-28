يويفا يمنح الاتحادات المحلية مهلة حتى 25 مايو لتقديم خطط استئناف الموسم

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مهلة حتى 25 مايو المقبل للاتحادات المحلية من أجل تقديم خطط استئناف الموسم.

وتجتمع اللجنة التنفيذية للـ يويفا في 27 مايو المقبل عن طريق نظام فيديو كونفرانس للوصول إلى قرار بشأن مصير المسابقات الأوروبية.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس فأن يويفا يبحث إمكانية الانتهاء من الموسم في أغسطس المقبل.

وأضاف التقرير أن يويفا طالب الاتحادات المحلية تقديم خطة استئناف الموسم لمناقشتها في اجتماعه.

وأوضح التقرير أن يويفا يسعى لاستكمال الموسم لكنه منح الاتحادات المحلية إمكانية تحديد المتأهلين عن طريق (الجدارة الرياضية) وفقا لرؤية كل اتحاد حال إلغاء الموسم.

وطلب يويفا من الاتحاد الهولندي لكرة القدم تبريرا للظروف التي دفعته لإلغاء الموسم مبكرا وحدد 25 مايو لاستقبال رده النهائي.

وكشف التقرير تعاطف كبار المسؤولين بـ يويفا مع الاتحادات المحلية غير القادرة على استكمال الموسم بسبب القرارات الحكومية بشأن جائحة فيروس كورونا.

وهناك مجموعة تدرس استئناف مسابقاتها المحلية لكن بصيغة مختلفة عما بدأت عليه من أجل إنهاء الموسم بدلا من إلغائه.

وتم الاتفاق على أن الاتحادات قد تلغي موسمها فقط إذا منعت الحكومة إقامة الأحدث الرياضية.

وطلب الاتحاد الأوروبي من 12 مدينة المضيفة لبطولة يورو 2020 المقرر إقامتها في 2021 تأكيد مشاركتها قبل 30 أبريل.

وكان يويفا قد أكد في وقت سابق استخدام نفس 12 مدينة في نسخة اليورو بعد تأجيلها لمدة عام.

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