يويفا يمنح الاتحادات المحلية مهلة حتى 25 مايو لتقديم خطط استئناف الموسم

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 11:54

كتب : FilGoal

يويفا

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مهلة حتى 25 مايو المقبل للاتحادات المحلية من أجل تقديم خطط استئناف الموسم.

وتجتمع اللجنة التنفيذية للـ يويفا في 27 مايو المقبل عن طريق نظام فيديو كونفرانس للوصول إلى قرار بشأن مصير المسابقات الأوروبية.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس فأن يويفا يبحث إمكانية الانتهاء من الموسم في أغسطس المقبل.

أخبار متعلقة
مصطفى حجي: لاعبو المغرب في الدوري المصري لديهم فرصة للمنتخب.. بنشرقي يلعب لفريق كبير خيمة في الجول – شريف أشرف: هذا الفارق بين قرارات الحكام بين الأهلي والزمالك وبين أندية الدوري رئيس لاتسيو يجيب.. هل يوافق على مباراة فاصلة ضد يوفنتوس من أجل لقب الدوري؟ اختبار في البيت – أي من هؤلاء فاز بدوري أبطال أوروبا؟

وأضاف التقرير أن يويفا طالب الاتحادات المحلية تقديم خطة استئناف الموسم لمناقشتها في اجتماعه.

وأوضح التقرير أن يويفا يسعى لاستكمال الموسم لكنه منح الاتحادات المحلية إمكانية تحديد المتأهلين عن طريق (الجدارة الرياضية) وفقا لرؤية كل اتحاد حال إلغاء الموسم.

وطلب يويفا من الاتحاد الهولندي لكرة القدم تبريرا للظروف التي دفعته لإلغاء الموسم مبكرا وحدد 25 مايو لاستقبال رده النهائي.

وكشف التقرير تعاطف كبار المسؤولين بـ يويفا مع الاتحادات المحلية غير القادرة على استكمال الموسم بسبب القرارات الحكومية بشأن جائحة فيروس كورونا.

وهناك مجموعة تدرس استئناف مسابقاتها المحلية لكن بصيغة مختلفة عما بدأت عليه من أجل إنهاء الموسم بدلا من إلغائه.

وتم الاتفاق على أن الاتحادات قد تلغي موسمها فقط إذا منعت الحكومة إقامة الأحدث الرياضية.

وطلب الاتحاد الأوروبي من 12 مدينة المضيفة لبطولة يورو 2020 المقرر إقامتها في 2021 تأكيد مشاركتها قبل 30 أبريل.

وكان يويفا قد أكد في وقت سابق استخدام نفس 12 مدينة في نسخة اليورو بعد تأجيلها لمدة عام.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط

هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

شريف أشرف: لمست الظلم التحكيمي في مواجهات الأهلي

قرار قوي من مرتضى منصور بشأن برنامج رامز جلال

فيفا 20 - كيف تلعب بـ برشلونة في 7 نقاط

أعظم 50 صانع ألعاب في تاريخ كرة القدم

كعب محمد فضل الذي قارع إبراهيموفيتش ورونالدو

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
يويفا يمنح الاتحادات المحلية مهلة حتى 25 مايو لتقديم خطط استئناف الموسم 13 دقيقة | أوروبا
أسامة حسني: الأجانب سبب أزمة الهجوم المصري.. مصطفى محمد خامة مبشرة وتلك مشكلة مروان 40 دقيقة | الدوري المصري
رئيس اتحاد الطائرة يخضع للاستماع أمام الأولمبية بسبب تسريح العاملين 50 دقيقة | مصر
الحجي ضيوف: تمنيت اللعب مع أبو تريكة.. لو كان برازيليا لصار الأفضل في العالم 11 ساعة | مصر
المريخ السوداني يبيع تذاكر افتراضية لمواجهة كورونا 11 ساعة | إفريقيا
أسامة حسني: الخطيب لم يبلغني بقرار رحيلي رغم علمه.. نصحت عاشور بقبول عرض الأهلي 11 ساعة | الدوري المصري
أحمد ياسر ريان: أتمنى العودة للأهلي بالتأكيد.. انتظر معرفة موقفي بنهاية الموسم 11 ساعة |
فيديو في الجول – جمال الغندور يجيب هل يُحتسب تسلل لو تواجد المدافع خارج خط المرمى 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري 2 رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي 3 موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا 4 شحاتة: صعدنا كأس العالم 2010 ولكن.. وتريكة يتفوق على السعيد واستغراب بركات من محاضرة
قد ينال إعجابك