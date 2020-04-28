أسامة حسني: الأجانب سبب أزمة الهجوم المصري.. مصطفى محمد خامة مبشرة وتلك مشكلة مروان

يرى أسامة حسني مهاجم مصر الأسبق أن منتخب مصر يعاني من أزمة في مركز الهجوم بسبب اعتماد الأندية على المهاجم الأجنبي.

وقال أسامة حسني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "مصر تعاني من أزمة في مركز الهجوم بسبب الاعتماد على المهاجم الأجنبي في الأندية".

وأضاف "النادي يتعاقد مع المهاجم الأجنبي وبذلك يصبح أساسيا على حساب نظيره المصري مما يؤثر على المنتخب".

وعن رأيه في مصطفى محمد مهاجم الزمالك قال: "خامة مبشرة وجيدة، قدم بطولة ممتازة مع المنتخب الأولمبي واكسبته خبرات".

وبالحديث عن رأيه في وصفه بمهاجم مصر الأول أوضح أسامة "من المبكر إطلاق ذلك عليه الآن، يحتاج احتكاك أقوى مع المنتخب الأول واكتساب خبرات قبل ذلك".

وعن انتقادات الجماهير لمروان محسن مهاجم الأهلي قال: "المهاجم يساوي تسجيل الأهداف بالنسبة للجماهير، لا يهتم أحد بدوره في الملعب فقط تسجيل الأهداف".

وتابع "بالتأكيد مروان مهاجم جيد بدليل اشتراكه أساسيا مع أي مدير فني أجنبي وله دور كبير في الملعب".

وأتم تصريحاته "لكن عليه العمل أكثر على مشكلة قلة تسجيل الأهداف".

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