الحجي ضيوف: تمنيت اللعب مع أبو تريكة.. لو كان برازيليا لصار الأفضل في العالم

انهال الحجي ضيوف أسطورة كرة القدم السنغالية، بالإشادة على محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والأهلي السابق.

وصرّح ضيوف: "اللاعب الذي كنت أحلم باللعب معه هو أبو تريكة".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "لم أر لاعبا مثله في تعامله مع الكرة وفنياته".

وواصل: "لو كان أبو تريكة برازيليًا، لصار أفضل لاعبي العالم".

وتحدث ضيوف كذلك عن شراكة مواطنه ساديو ماني مع المصري محمد صلاح في ليفربول.

وقال ضيوف: "إنهما يكملان بعضهما ويؤديان جيدا في ليفربول".

وأضاف: "لو انتقل أحدهما إلى ريال مدريد أو برشلونة، فلن يحظى بالمعاملة الأبوية التي يوليها لهم يورجن كلوب".

وأتم: "تمنيت لو امتلكت مدربا مثل كلوب عندما لعبت لـ ليفربول، لكن ما حدث أن مدربي لم يقدر على السيطرة على غرفة خلع الملابس".

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