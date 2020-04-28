الحجي ضيوف: تمنيت اللعب مع أبو تريكة.. لو كان برازيليا لصار الأفضل في العالم

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 01:03

كتب : FilGoal

هدف أبو تريكة في الصفاقسي

انهال الحجي ضيوف أسطورة كرة القدم السنغالية، بالإشادة على محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والأهلي السابق.

وصرّح ضيوف: "اللاعب الذي كنت أحلم باللعب معه هو أبو تريكة".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "لم أر لاعبا مثله في تعامله مع الكرة وفنياته".

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وواصل: "لو كان أبو تريكة برازيليًا، لصار أفضل لاعبي العالم".

وتحدث ضيوف كذلك عن شراكة مواطنه ساديو ماني مع المصري محمد صلاح في ليفربول.

وقال ضيوف: "إنهما يكملان بعضهما ويؤديان جيدا في ليفربول".

وأضاف: "لو انتقل أحدهما إلى ريال مدريد أو برشلونة، فلن يحظى بالمعاملة الأبوية التي يوليها لهم يورجن كلوب".

وأتم: "تمنيت لو امتلكت مدربا مثل كلوب عندما لعبت لـ ليفربول، لكن ما حدث أن مدربي لم يقدر على السيطرة على غرفة خلع الملابس".

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