أسامة حسني: الخطيب لم يبلغني بقرار رحيلي رغم علمه.. نصحت عاشور بقبول عرض الأهلي

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 00:47

كتب : FilGoal

أسامة حسني

كشف أسامة حسني لاعب الأهلي الأسبق عن عدم إبلاغه بقرار رحيله عن الأهلي من محمود الخطيب الذي يعمل في لجنة الكرة رغم علمه بالأمر.

وتربط أسامة حسني صلة قرابة مع الخطيب، إذ أن مهاجم الأهلي السابق هو زوج كريمة رئيس النادي الأهلي.

وقال أسامة حسني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الخطيب لم يخبرني بنية الأهلي في رحيلي رغم وجوده بلجنة الكرة".

أخبار متعلقة
أحمد ياسر ريان: أتمنى العودة للأهلي بالتأكيد.. انتظر معرفة موقفي بنهاية الموسم خيمة في الجول – شريف أشرف: هذا الفارق بين قرارات الحكام بين الأهلي والزمالك وبين أندية الدوري الموافقة على التصور الخاص بمدير النشاط الرياضي في أبرز قرارات إدارة الأهلي لايف في الجول - ضياء السيد: الأهلي سيكون فائزا لو ضم محمد إبراهيم وباع صالح لـ الزمالك

وكشف حسني "وقتها وتم إبلاغي من قبل مدير الكرة بنهاية الموسم بعد أخر مباراة أمام مصر للمقاصة".

وبالحديث عن موقف حسام عاشور ومقارنته بموقفه أوضح "الأهلي قام بتقدير حسام عاشور بصورة كبيرة جدا وعرض النادي لم يقدم حتى لأبو تريكة".

وأضاف حسني "تواصلت معه هاتفيا ونصحت عاشور بعدم اللعب سوى بقميص الأهلي".

وتابع "لكنه أدرى بالتزاماته، إذا ذهب لنادي آخر الجمهور سيسانده لأنه لم يقصر أبدا وصاحب تاريخ كبير".

وبسؤاله عن تأثر الفريق بسبب رحيل 3 من اللاعبين الكبار أتم تصريحاته "الأهلي لم ولن يتوقف على رحيل أي لاعب".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

تقرير: رونالدو يعود لإيطاليا بعد قرار رئيس الوزراء

أحمد بلال: زمالك 6-1 أسهل فريق واجهته

اختبار في البيت - أي هؤلاء توج بدوري أبطال أوروبا؟

مدرب غانا السابق: ولماذا أحتاج السحر لأفوز على مصر؟

اختفوا في ظروف غامضة - رمضان رجب.. هداف تركيا الذي ترك الزمالك بسبب حسام حسن

أجانب منسيون – حوار في الجول.. توني أوليفيرا: تمنيت تدريب الأهلي بعد ضم أبو تريكة

الأهلي أسامة حسني حسام عاشور
نرشح لكم
أخر الأخبار
الحجي ضيوف: تمنيت اللعب مع أبو تريكة.. لو كان برازيليا لصار الأفضل في العالم 20 دقيقة | مصر
المريخ السوداني يبيع تذاكر افتراضية لمواجهة كورونا 24 دقيقة | إفريقيا
أسامة حسني: الخطيب لم يبلغني بقرار رحيلي رغم علمه.. نصحت عاشور بقبول عرض الأهلي 36 دقيقة | الدوري المصري
أحمد ياسر ريان: أتمنى العودة للأهلي بالتأكيد.. انتظر معرفة موقفي بنهاية الموسم 38 دقيقة |
فيديو في الجول – جمال الغندور يجيب هل يُحتسب تسلل لو تواجد المدافع خارج خط المرمى ساعة | الدوري المصري
مدرب جنوب إفريقيا الأولمبي يوضح سبب ابتسامته عند اقتحام مؤتمر شوقي غريب ساعة | إفريقيا
حارس إنجليزي يعتزل كرة القدم في عمر الـ24 بسبب مواقع التواصل الاجتماعي ساعة | أوروبا
مصطفى حجي: لاعبو المغرب في الدوري المصري لديهم فرصة للمنتخب.. بنشرقي يلعب لفريق كبير ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري 2 رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي 3 موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا 4 شحاتة: صعدنا كأس العالم 2010 ولكن.. وتريكة يتفوق على السعيد واستغراب بركات من محاضرة
قد ينال إعجابك