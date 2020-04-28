حالات تحكيمية نادرة - جمال الغندور يجيب: هل يٌغطي المدافع المصاب خارج الملعب التسلل؟

ماذا يحدث لو خرج المدافع إلى خارج خط الملعب؟ وسجل الفريق الآخر هدفا؟ هل تلك الحالة تُعتبر تسلل؟

جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق يجيب لـFilGoal.com في سلسلة فيديوهات يوضح بها بعض المواد الجدلية.

وقال الغندور: "لو المدافع اندفع في الهجمة وخرج إلى خارج الملعب واكتملت الهجمة سنعتبر المدافع موجود على خط المرمى".

وأضاف "هنا لا يعتبر الأمر حالة تسلل وسنحتسب المدافع غطى على حالة التسلل".

وأتم "لذا الهدف سيصبح صحيحا في تلك الحالة".

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