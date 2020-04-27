مصطفى حجي: لاعبو المغرب في الدوري المصري لديهم فرصة للمنتخب.. بنشرقي يلعب لفريق كبير

فتح مصطفى حجي المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب المغرب الباب أمام المحترفين في الدوري المصري للانضمام للمنتخب بالإضافة إلى رزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي.

وقال مصطفى حجي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "للجميع فرصة للانضمام إلى المنتخب المغربي".

وعن موقف اللاعبين المحترفين بالدوري المصري أجاب "أتابعهم وأعلم أن لديهم قدرات جيدة للانضمام لكن عليهم بالاجتهاد أكثر".

وأوضح "أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم يلعبان بصورة جيدة للزمالك، وأيضا وليد أزارو قدم مستوى جيد مع الأهلي قبل الخروج على سبيل الإعارة في السعودية".

وشدد "ليس معنى أن اللاعب يلعب لفريق كبير أن هذا كافي، عليه أن يجتهد أكثر ليستحق تمثيل المنتخب في المحافل الدولية".

وبالحديث عن موقف حمد الله بعد أزمته مع الجهاز الفني أوضح حجي "هذا من الماضي، أتواصل معه وله فرصة بالتأكيد للانضمام إلى المنتخب".

وعن عمله مع إيرفي رينار ووحيد خليلوزيتش قال: "سعيد بالتعامل مع الأسماء الكبيرة في المنتخب الوطني".

وتابع "أسعى للتعلم أكثر من أجل قيادة المنتخب المغربي يوما ما في المستقبل".

وعن مؤامرة خروج المغرب من كأس العالم 98 في الجولة الأخيرة أجاب ضاحكا "بالتأكيد فكرنا في ذلك، لكن هذا أمر من الماضي وفي الحقيقة لا أعلم هل كان الأمر كذلك بالفعل أم لا".

وشدد "كانت مفاجأة وأمر غريب بالنسبة لنا، لكنها هي كرة القدم في النهاية".

وأخيرا بالحديث عن تصريحاته بنصيحة أشرف بنشرقي بالاحتراف في أوروبا قال: "لم أتحدث معه بشكل شخصي، ولكن بسؤالي عن صلاحيته للعب في أوروبا فأجبت بالتأكيد يصلح ولم لا؟".

وتابع "لعبت أمام الكثير من المصريين وأعلم أنه دوري قوي للغاية واحتكاك قوي لاعبين".

وأتم تصريحاته "بنشرقي لديه مؤهلات تجعله يلعب في أكبر الأندية في أوروبا، لكن عليه أن يعلم أنه يلعب لفريق كبير في مصر ولا يليق به اللعب لأحد أندية الدرجة الثانية أو الثالثة في أوروبا".

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