ستويتشكوف: ليس صحيحا أن مورينيو كان مترجما في برشلونة

صرّح البلغاري خريستو ستويتشكوف أسطورة برشلونة، أن جوزيه مورينيو كان مساعدا لـ بوبي روبسون منذ يومه الأول في البلاوجرانا.

وقال ستويتشكوف عبر صحيفة "ريكورد" البرتغالية: "عندما وصل برشلونة كان بصفته جوزيه (يقصد أنه مدرب في صفته الحالية)، لكن شخص اختلق معلومة أنه كان مترجما".

وأضاف: "إنها معلومة خاطئة، كان يعمل معنا داخل الملعب ويعرف كل شيء".

وأتم: "إنه مدربنا وأعتبره صديقا عظيما".

مورينيو الذي لم يحقق مسيرة ناجحة على المستوى الاحترافي كلاعب، بدأ في تلمُس مجال التدريب، حتى سنحت له فرصة العمل في سبورتنج لشبونة عام 1992 كمترجم للمدرب الإنجليزي بوبي روبسون.

خلال تلك الفترة، تناقش مورينيو كثيرا مع روبسون في التفاصيل الخططية لكرة القدم، وعندما تحوّل روبسون لتدريب بورتو في العام التالي، اصطحب مورينيو معه، وبات يوليه مسؤولية أكبر.

مع وصول روبسون لـ برشلونة عام 1996، كان مورينيو في رفقته، يجلس إلى جانبه خلال المؤتمرات الصحفية ويترجم من الإسبانية إلى الإنجليزية والعكس، لكن في الغرف المغلقة كان الوضع مختلفا.

تكفل مورينيو بالكثير من المهام التكتيكية وكان بمثابة الذراع الأيمن لـ روبسون، وتعامل معه اللاعبون بصفته جزءا من الجهاز الفني، حتى خلع عباءة المترجم تماما برحيل روبسون عن برشلونة وقدوم لويس فان خال في العام التالي.

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