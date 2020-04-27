يويفا يمنح الاتحادات المحلية ما يقرب من ربع مليار يورو بسبب كورونا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) منح 236.5 مليون يورو للاتحادات المحلية البالغ عددها 55 لمساعدتهم في جائحة فيروس كورونا.

وتأتي الأموال ضمن برنامج المساعدة "هاتريك" الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم والذي تم إنشائه في 2004 بهدف دعم وتطوير كرة القدم الأوروبية.

وقال أليكسندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي عبر الموقع الرسمي: "رياضتنا تواجه تحديا غير مسبوق بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا".

وتابع "يريد يويفا مساعدة أعضائه على الاستجابة بطرق مناسبة لظروفهم الخاصة".

وأضاف "نتيجة لذلك اتفقنا على أنه يمكن استخدام ما يصل إلى 4.3 مليون يورو لكل اتحاد لما تبقى من هذا الموسم وما بعده".

وكشف سيفيرين "بالإضافة إلى جزء من تمويل الاستثمار، كما يرى الأعضاء أنه من المناسب إعادة بناء مجتمع كرة القدم".

وأوضح رئيس يويفا "أعتقد أن هذا قرار مسؤول للمساعدة قدر المستطاع، وأنا فخور بالوحدة التي أظهرتها كرة القدم طوال الأزمة".

وأتم سيفيرين تصريحاته "بلا شك، ستكون كرة القدم في قلب الحياة إلى طبيعتها عندما يحين ذلك الوقت".

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