لايف في الجول - ضياء السيد: لعبنا أمام غانا بواقعية في مباراة الـ6-1

يرى ضياء السيد نجم الأهلي والمدرب العام السابق لمنتخب مصر أن خسارة الفراعنة الشهيرة أمام غانا في تصفيات كأس العالم 2014 بنتيجة 6-1 حدثت بشكل مفاجئ.

واستضاف FilGoal.com ضياء السيد في بث مباشر عبر موقع إنستجرام.

وقال ضياء السيد لـFilGoal.com: "بدأنا المباراة بواقعية وكنا نلعب بشكل جيد وفي أول ربع ساعة كانت الأمور تسير على ما يرام".

وأكمل "ولكن بشكل مفاجئ حدث الانهيار، كما حدث في مباراة ألمانيا والبرازيل الشهيرة 7-1".

وواصل "البعض كان يريد أن يرجع أسباب الخسارة للسحر ولكني رفضت قول لذلك حتى لا نتعرض لموجة سخرية".

وأتم تصريحاته "الخسارة جاءت بسبب سوء الحظ وتراجع مستوى المنتخب والحالة العامة التي كانت على اللاعبين".

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