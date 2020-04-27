صن داونز: الأهلي لم يعرض مبادلة جيرالدو لضم سيرينو

الإثنين، 27 أبريل 2020 - 15:39

كتب : FilGoal

جاستون سيرينو ضد أحمد فتحي في لقاء الاهلي وصن داونز

أكد خالد علي المنسق الإعلامي لنادي صن داونز أنه لم يتم التطرق لإبرام صفقة تبادلية مع النادي الأهلي.

صرح خالد علي عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "التواصل مع الأهلي كان شفهيا بشأن سيرينو، ولم نتطرق لتبادل لاعبين أو إعارة لاعبين مثل جيرالدو".

وأضاف "تلقيت اتصالا هاتفيا من مسؤول بالأهلي بعد مباراة الإياب، لم يرتق للعرض الرسمي بل إبداء رغبة في لاعب ممتد تعاقده 3 مواسم مع صن داونز".

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وتابع "إدارة صن داونز قالت إن سيرينو لاعب مهم، ولا تريد التفريط به سواء للأهلي أو أي فريق آخر، ولم نتطرق لجيرالدو أو أي قيمة مادية".

وأتم تصريحاته "القيمة المادية لا تمثل أهمية لمالك صن داونز، ليس ناديا استثماريا، لا يحتاج للمال، بل يصرف على النادي من جيبه، ويريد تكرار إنجاز 2016 والفوز بدوري الأبطال مجددا في ظل منافسة قوية مع أندية شمال إفريقيا".

سيرينو الأوروجوياني يبلغ من العمر 29 عاما ويلعب في مركز الجناح على الطرفين، كما يجيد كمهاجم.

اللاعب السابق لسان لويس في تشيلي وبوليفار في بوليفيا، يتألق رفقة صن داونز منذ يناير 2018، مسجلا 22 هدفا وصانعا 26 في 90 ظهور بقميص البرازيليين.

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