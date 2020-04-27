فيفا يقترح لعب المباريات بـ 5 تغييرات بعد كورونا

اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعب المباريات بـ5 تغييرات لكل فريق، بعد العودة من التوقف الإجباري بسبب فيروس كورونا.

ولكن، لتفادي إهدار الوقت، ينص اقتراح فيفا على منح كل فريق 3 مرات لإجراء التغييرات، بجانب بداية الشوط الثاني.

بمعنى، أن الفريق عليه إجراء الـ5 تغييرات على 4 مرات، 3 مرات خلال دقائق اللعب ومرة قبل انطلاق الشوط الثاني.

ويأتي الاقتراح بسبب المتطلبات البدنية التي ستواجه اللاعبين في الموسم الحالي حال اكتماله، والموسم المقبل، بسبب ضغط المباريات في بقية مباريات الموسم والتوقف الطويل الذي تخطى الشهر حتى الآن.

وينتظر فيفا موافقة مجلس الاتحاد الدولي للعبة IFAB المسؤول عن تعديل قوانين اللعبة.

وقال متحدث باسم فيفا في بيان رسمي: "عند اكتمال المسابقات، سيتعرض اللاعبون لضغط مباريات كبير، وسلامتهم أمر يهمنا وأولوية بالنسبة لنا".

تلك التغييرات، حال الموافقة عليها، ستصل للمباريات الدولية مثل يورو 2020، والتي سيسمح فيها أيضا بتغيير سادس في الوقت الإضافي في حال الموافقة على التعديل.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

صُناع كرة القدم – أنا نادر شوقي وهكذا تحول الجونة من ناد على وشك الإغلاق للدوري الممتاز

مؤمن سليمان: طارق حامد اعترف لي بخطئه

هدف لا ينسى - مجدي طلبة وسر الـSmall Games التي أسقطت القناة

خطوة على طريق إعادة النشاط.. رئيس الوزراء الإيطالي يعلن موعد عودة الفرق للتدريبات

موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا