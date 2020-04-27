التدريبات في عصر كورونا.. هكذا سيواصل أرسنال مرانه بداية من اليوم

بعد أن كان أول فريق يدخل الحجر الصحي بسبب مخاوف إصابة لاعبيه ومسؤوليه بفيروس كورونا، سيكون أول فريق يعود للتدريبات في إنجلترا.

أرسنال يستأنف تدريباته اليوم الإثنين بعد 47 يوما من التوقف، مع قواعد مغلظة للتشديد على التباعد الاجتماعي خوفا من الفيروس الذي أصاب أكثر من 150 ألف شخصا في المملكة المتحدة.

عودة أرسنال للتدريبات عودة تطوعية، أي أنه لا يوجد إجبار على اللاعبين لحضور المران لكن من المتوقع بحسب ديلي ميل أن يحضر معظم اللاعبين.

وسيستغل أرسنال وجود 10 ملاعب في مجمع كولني الخاص بالنادي، لدرجة أن كل لاعب سيتدرب لمدة ساعة على ملعب خاص به، بكرة خاصة به، ما يعني أن وقت التدريب سيكون أطول من الطبيعي تحت إشراف جهاز ميكيل أرتيتا المتعافي مؤخرا من المرض.

غرف خلع الملابس لن تفتح، وسيكون على اللاعبين الاغتسال وتغيير ملابسهم في منازلهم، فيما تم التشديد على اللاعبين بعدم التعامل مع أي جمهور يتواجد خارج مجمع كولني للتصوير أو ما شابه.

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