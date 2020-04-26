هدف لا ينسى - مجدي طلبة وسر الـSmall Games التي أسقطت القناة

كانت المنافسة على أشدها بين القطبين، أيهما سيظفر بدوري 95-96؟ والمنافس في ملعب القاهرة صعب المراس، صمد أمام القافلة الحمراء لمدة 45 دقيقة.

وتبقى نصف المواجهة.

ثم انتفض نجم وسط الأهلي، ليسجل هدفا جماعيا جميلا لا ينسى، مهد الطريق لإسقاط الضيف، ومواصلة الطريق نحو لقب البطولة.

10 مايو 1996.. الأهلي ضد القناة

هدف لا ينسى.. الحلقة الثالثة

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يروي مجدي طلبة لـFilGoal.com:"هدف مميز للغاية، كانت مباراة صعبة والمنافسة معقدة في ظل تقدم الزمالك. في الشوط الأول أهدرنا فرصا عديدة، ومع مرور الوقت بدأنا نتوتر بشكل كبير".

القناة، لم يكن ندا سهلا على الإطلاق. في ذلك الموسم أنهى الدوري خامسا خلف الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري.

ويكمل طلبة "بين الشوطين حرصت على قراءة القرآن الكريم وتحدثت مع نفسي بعض الشيء، بجانب محاضرة (راينر) هولمان. تملكني الهدوء ثم دخلت الملعب وسجلت الهدف".

وواصل "الأمر كان وليد اللحظة، حين وصلتني الكرة أردت التسديد، لكن فوجئت بمدافع فقررت المراوغة، ثم لاعب آخر، فراوغت، ثم سددت بكل قوة وكنت موفقا جدا".

وأضاف "كنت حريصا على صناعة الأهداف أكثر من تسجيلها، لذلك لم أكن مميزا في الاحتفال، ركضت خطوات ثم القيت نفسي على الأرض. الجماعية هي سر الهدف، هولمان كان مولعا بالـSmall Games، كنا نتدرب عليها يوميا".

*الـSmall Games هو مران لعدد صغير من اللاعبين (3 ضد 3 مثلا) يتناقلون فيه الكرة بسرعة في مساحة ضيقة.

هدف طلبة كان في الدقيقة 47، تبعه هدف حسام حسن في الدقيقة 61، وقلص القناة الفارق في الدقيقة 82 بهدف شيرنو مانساري لتنتهي المواجهة 2-1.

واستمرت المنافسة الشرسة على اللقب حتى لقاء القمة، في الجولة قبل الأخيرة. مباراة انتهت في الدقيقة 85 بعد احتجاج الزمالك على هدف الأهلي الثاني لحسام حسن.

وحُسم اللقب للقافلة الحمراء.

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