مؤمن سليمان: صن داونز استحق لقب 2016.. وطارق حامد اعترف لي بخطئه

الإثنين، 27 أبريل 2020 - 01:30

كتب : FilGoal

مؤمن سليمان

اعترف مؤمن سليمان المدير الفني الأسبق للزمالك، أن ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي استحق التتويج بدوري أبطال إفريقيا 2016.

مؤمن سليمان قاد الزمالك لفترة قصيرة في 2016، لكنه نجح في التتويج بكأس مصر على حساب الأهلي، وقاد الأبيض إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وصرّح سليمان عبر أون تايم سبورتس 2: "في نهائي دوري الأبطال 2016، الفريق الذي يستحق اللقب هو من فاز في النهاية، صن داونز كان أفضل منا وأكثر جاهزية".

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وأوضح: "أخذونا على حين غرة وواجهونا في الثالثة عصرا".

وأكمل: "بالتأكيد صن داونز يتابع الدوري المصري ويعرف أننا غير معتادين على اللعب في هذا الوقت من اليوم، كرروا ذلك أمام الأهلي لاحقا".

وواصل: "بعد مباراة الإياب، حضر إليّ الكولومبي كاسترو نجم صن داونز، وأخبرني أنه يريد الانتقال إلى الزمالك وأنه منبهر للغاية بالجماهير".

"علي جبر وطارق حامد كانا من الأشدّاء ولم يخذلاني، لكنهم حزنا عندما أردت إراحتهما في مباراة، وطارق انزعج وقال لي إنه مصاب".

"لاحقا قابلني طارق في وقتٍ كان يلعب فيه كل 3 أيام، فقال لي: (أنا غلطان)، واعترف أنني كنت على حق".

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