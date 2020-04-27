مؤمن سليمان: ألوم على الزمالك تمسكه بـ كهربا.. "عايز الأهلي؟ مع ألف سلامة"

الإثنين، 27 أبريل 2020 - 01:38

كتب : FilGoal

محمود عبد المنعم كهربا مع الزمالك

يرى مؤمن سليمان المدير الفني الأسبق للزمالك، أن إدارة الأبيض أخطأت في محاولتها التمسك بـ محمود عبد المنعم "كهربا" قبل رحيله عن النادي.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الزمالك

وصرّح سليمان عبر أون تايم سبورتس 2: "كان يتوجب على إدارة الزمالك أن تترك كهربا في ثانية".

وأضاف: "يريد أن يرحل؟ فليرحل، أنا حزين من تصرف الزمالك".

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وشدد: "مع ألف سلامة، كيف أترك في بيتي لاعبا يريد الانتقال إلى الأهلي؟!".

وواصل: "زعلان من كهربا، في الزمالك تحصّل على أفضل عقد وذهب إلى المنتخب وعاد للصورة، بكل هذه السهولة يذهب إلى الأهلي؟".

واستدرك: "لكن وضع كهربا مختلف عن عبد الله السعيد أو أحمد فتحي لو قررا الانتقال من الأهلي إلى الغريم".

وبرر: "لاعب كرة القدم في نهاية مسيرته يبحث عن مصلحة أسرته وأولاده، وبالتالي عندما يُعرض عليه مقابلا ماديا أعلى وعقد أطول، فلا لوم عليه لو قبله".

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