لاعب إف سي مصر: كنت على وشك الانتقال إلى الزمالك في يناير

كشف إسلام صالح لاعب نادي إف سي مصر، عن اقترابه من الانتقال لـ الزمالك في شهر يناير الماضي.

وصرح صالح عبر أون تايم سبورتس 2: "في يناير الماضي دخل الزمالك في مفاوضات مع وكيلي، وأبلغته أن يتواصل مع إدارة إف سي مصر التي أخبرتني أنهم لن يقفوا أمام مصلحتي لو جاء عرض رسمي".

وأكمل: "الصفقة تمت بنسبة 80%، لكنها تعطلت بسبب عدم فتح الاتحاد المصري لكرة القدم للاستبدال، وبالتالي كان الزمالك مُقيدا في عدد المقاعد بقائمته".

وأضاف: "كانت النية أن يتم تأجيل الخطوة للصيف، ثم جاءت أزمة فيروس كورونا وصرنا لا ندري متى تعود كرة القدم من الأساس".

وواصل: "أي شخص في مصر سيتشرف بارتداء قميص نادي الزمالك".

وأتم: "يتبقى لي موسم واحد في عقدي مع إف سي مصر".

وخاض إسلام صالح صاحب الـ25 عاما، 14 مباراة مع إف سي مصر هذا الموسم، صنع خلالها هدفا وحيدا، ويجيد اللعب في خط الوسط وعلى الظهير الأيمن.

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