لاعب إف سي مصر: كنت على وشك الانتقال إلى الزمالك في يناير

الأحد، 26 أبريل 2020 - 23:54

كتب : FilGoal

إسلام صالح

كشف إسلام صالح لاعب نادي إف سي مصر، عن اقترابه من الانتقال لـ الزمالك في شهر يناير الماضي.

وصرح صالح عبر أون تايم سبورتس 2: "في يناير الماضي دخل الزمالك في مفاوضات مع وكيلي، وأبلغته أن يتواصل مع إدارة إف سي مصر التي أخبرتني أنهم لن يقفوا أمام مصلحتي لو جاء عرض رسمي".

وأكمل: "الصفقة تمت بنسبة 80%، لكنها تعطلت بسبب عدم فتح الاتحاد المصري لكرة القدم للاستبدال، وبالتالي كان الزمالك مُقيدا في عدد المقاعد بقائمته".

أخبار متعلقة
عبد الغني يضع صورا لاستكمال الدوري.. وحل المجموعتين للموسم المقبل تقرير تونسي: عرض فرنسي لـ كشريدة.. واللاعب يقترب من الموافقة الاتحاد التونسي يرفض عودة الترجي والإفريقي للتدريبات الجماعية ظهير الإسماعيلي كان قريبا من الزمالك في يناير الماضي

وأضاف: "كانت النية أن يتم تأجيل الخطوة للصيف، ثم جاءت أزمة فيروس كورونا وصرنا لا ندري متى تعود كرة القدم من الأساس".

وواصل: "أي شخص في مصر سيتشرف بارتداء قميص نادي الزمالك".

وأتم: "يتبقى لي موسم واحد في عقدي مع إف سي مصر".

وخاض إسلام صالح صاحب الـ25 عاما، 14 مباراة مع إف سي مصر هذا الموسم، صنع خلالها هدفا وحيدا، ويجيد اللعب في خط الوسط وعلى الظهير الأيمن.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

هدف لا ينسى - مجدي طلبة وروعة الجماعية في إسقاط الأهلي للقناة

تقرير: أحمد أحمد يترشح لرئاسة كاف في 2021

حمدي زكي: لو أعرف ما سيحدث لما انتقلت للأهلي

فوت 20 - ما هو الأيكونز وطريقة الحصول عليه

مورينيو يختار أفضل لاعب شاهده على الإطلاق.. ليس ميسي أو كريستيانو

فضل يكشف الموقف في حال إلغاء الدوري

إسلام صالح الزمالك إف سي مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا 16 دقيقة | إفريقيا
وكيله: أسلوب الحياة قد يكون عائقا بين سيرينو ومصر 53 دقيقة | إفريقيا
لاعب إف سي مصر: كنت على وشك الانتقال إلى الزمالك في يناير ساعة | مصر
عبد الغني يضع تصورا لاستكمال الدوري.. وحل المجموعتين للموسم المقبل ساعة | الدوري المصري
تقرير تونسي: عرض فرنسي لـ كشريدة.. واللاعب يقترب من الموافقة 2 ساعة | الوطن العربي
الاتحاد التونسي يرفض عودة الترجي والإفريقي للتدريبات الجماعية 2 ساعة | الوطن العربي
الوداد يحدد الموعد المحتمل للعودة للتدريبات الجماعية 3 ساعة | إفريقيا
ويلشير يروي كيف انتقل إلى أرسنال عن طريق حكم! 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري 2 صلاح محسن: محمد صلاح أخبرني برغبة ليفربول في التعاقد معي ولكن 3 رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي 4 شحاتة: صعدنا كأس العالم 2010 ولكن.. وتريكة يتفوق على السعيد واستغراب بركات من محاضرة
قد ينال إعجابك