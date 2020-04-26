تقرير تونسي: عرض فرنسي لـ كشريدة.. واللاعب يقترب من الموافقة

كشفت صحيفة "الشروق" التونسية عن رغبة نادي ميتز الفرنسي في ضم وجدي كشريدة ظهير أيمن النجم الساحلي بداية من الموسم الجديد.

وجدي كشريدة النادي : النجم الساحلي النجم الساحلي

وذكرت الصحيفة التونسية أن التقارير الواردة من المصادر المقربة من نادي النجم الساحلي، تشير إلى أن نادي ميتز يرغب في ضم كشريدة الذي لا يقترب من الرحيل عن فريق سوسة.

وأضافت أن كشريدة يرحب بالموافقة على العرض الفرنسي لأسباب عائلية تدفعه لقبول العرض والرحيل عن النجم الساحلي.

وارتبط اسم كشريدة البالغ من العمر 28 عاما بالأهلي في الأسابيع الماضية ليعوض رحيل أحمد فتحي عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد كشريدة مع النجم الساحلي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق مجانا.

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