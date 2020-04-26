الاتحاد التونسي يرفض عودة الترجي والإفريقي للتدريبات الجماعية

رفض الاتحاد التونسي لكرة القدم عودة فريقا الترجي والإفريقي للتدريبات الجماعية مرة أخرى.

وذكرت صحيفة الشروق التونسية أن الاتحاد التونسي رفض طلب الترجي والإفريقي بالعودة للتدريبات الجماعية بداية من غدا الإثنين، ولكن على مجموعات لمراعاة الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن ناديا الترجي والإفريقي العودة للتدريبات غدا الإثنين على شكل مجموعات صغيرة من اللاعبين.

إلا أن الاتحاد التونسي أصدر بيانا يناشد فيه الأندية بضرورة الالتزام بقرارات الحكومة التونسية التي تتضمن عدم خوض أي فريق للتدريبات الجماعية حتى إذا كانت على شكل مجموعات صغيرة.

وناشد الاتحاد التونسي في بيانه الأندية بضرورة التحلي بالصبر لحين صدور قرارات جديدة من الحكومة التونسية.

ويتوقف نشاط كرة القدم في تونس منذ أكثر من شهر بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

ويتصدر الترجي ترتيب الدوري التونسي برصيد 44 نقطة بعد مرور 16 جولة من المسابقة، بفارق 10 نقاط عن الصفاقسي صاحب المركز الثاني.

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