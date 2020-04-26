ويلشير يروي كيف انتقل إلى أرسنال عن طريق حكم!

روى جاك ويلشير لاعب وست هام يونايتد الحالي ولاعب أرسنال السابق كيف انتقل إلى الأخير بصعوبة وعن طريق حكم حين كان عمره 10 سنوات.

جاك ويلشير النادي : وست هام يونايتد أرسنال

وقال ويلشير (28 عاما) في حوار إذاعي لـLockdown Tactics:"كنت ألعب للوتون وكنا نواجه بارنت والحكم كان يبحث عن لاعبين لأرسنال. جاء لوالدي بعد المباراة وقال إنه يريدني. لم يقل حتى هل هي تجربة أداء أم لا. فقط أراد توقيعي لأرسنال".

وواصل "كان الأمر غريبا لأنه كان مفترضا أن تكون هناك سوق انتقالات ليحدث شيء مثل هذا، سأكون صريحا، لم أرغب في الانتقال. كنت على بعد 15 دقيقة من لوتون، ما الذي يجعلني أذهب للندن كل يوم. كان على والدي إنهاء عمله مبكرا".

واستمر "والدي لم يضع علي ضغطا في ذلك الوقت. لم أعرف ماذا أفعل. أتذكر الأمر جيدا، كنت في المرآب مع صديقي. والدي أوقف شاحنته الحمراء وقال: هذا آخر يوم وعليك أن تقرر. قلت لصديقي: تبا، سأذهب إلى أرسنال، والباقي تاريخ. الفضل يعود لوالدي لأنه لم يكن لدينا الكثير وأنا صبي، كان يعمل سباكا".

وأتم "اعتاد إنهاء عمله الساعة الرابعة، ثم نتحرك ويأخذ الطريق ساعة لنصل لندن، على هذا الحال 3 مرات في الأسبوع وعمري 10 أعوام".

شارك ويلشير مع الفريق الأول لأرسنال في 198 مباراة وسجل 14 هدفا وأرسل 30 تمريرة حاسمة. توج مع الفريق بثلاثة ألقاب.

انتهى مشواره مع المدفعجية في 2018 ليرحل إلى ضاحية أخرى من العاصمة لندن، فيها فريق المطارق، وست هام يونايتد.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

هدف لا ينسى - مجدي طلبة وروعة الجماعية في إسقاط الأهلي للقناة

تقرير: أحمد أحمد يترشح لرئاسة كاف في 2021

حمدي زكي: لو أعرف ما سيحدث لما انتقلت للأهلي

فوت 20 - ما هو الأيكونز وطريقة الحصول عليه

مورينيو يختار أفضل لاعب شاهده على الإطلاق.. ليس ميسي أو كريستيانو

فضل يكشف الموقف في حال إلغاء الدوري