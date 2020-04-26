تقرير: كلوب هاتف والد مبابي

قال موقع Le 10 Sport الفرنسي إن يورجن كلوب مدرب ليفربول تواصل مع والد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان ليفربول

اللاعب الفرنسي الشاب يبقى محط أنظار جميع كبار القارة العجوز، نظرا لقدراته ولسنه الصغيرة.

وتشير تقارير إلى أن ليفربول، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، قد يخسر ساديو ماني نجمه السنغالي، في ظل اهتمام ريال مدريد بالأخير.

لذلك يبحث عن خير معوض لماني.

وفي نفس الوقت، يريد ريال مدريد التعاقد مع مبابي (21 عاما) بطل العالم مع الديوك في 2018.

ويخوض مبابي موسمه الثاني مع باريس سان جيرمان منذ رحل عن موناكو مقابل 145 مليون يورو، والتي جعلته ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعد زميله البرازيلي نيمار.

ويمتد تعاقد مبابي مع سان جيرمان إلى 2022.

وشارك اللاعب في 33 مباراة مع ناديه بالموسم الحالي وسجل 30 هدفا وأرسل 17 تمريرة حاسمة.

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