دي خيا متحسرا: الدوري توقف ويونايتد في مستوى جيد

يتحسر ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد على توقف الدوري الإنجليزي الممتاز بعد وصول الفريق لمستوى جيد بالفوز في 7 مباريات وتجنب الخسارة في آخر 10 مواجهات بكل البطولات.

وقال الإسباني في حواره مع صحيفة دايلي ميل الإنجليزية:"أعتقد أن الفريق بأكمله تطور كثيرا، كنا في وضع جيد. أعتقد أننا كنا في مستوى جيد للغاية".

وواصل اللاعب البالغ عمره 29 عاما "لم نتلق كثيرا من الأهداف، برونو (فرنانديز) أضاف كثير من الجودة. لاعب ذكي ومتوسط ميدان ممتاز".

وأضاف حارس أتليتكو مدريد السابق "الفريق تطور معه، مؤسف أن كل شيء توقف لأننا كنا في مستوى جيد، لكن أتمنى أن يصبح بعض المصابين لائقين حين تعود المباريات، سيكون تحديا للجميع".

وشدد دي خيا على سعادته بارتداء قميص فريق الشياطين الحمر "أن تكون جزءا من هذا النادي هو أمر رائع. تخيل، 10 سنوات، إنه حلم. رائع خوض كثير من المباريات مع هذا النادي، أتمنى استمراري هنا لسنوات".

ويقضي الحارس المتألق موسمه التاسع في قلعة أولد ترافورد ولا يزال عقده مع النادي ممتدا حتى 2023.

وتوقف الدوري الإنجليزي في مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا.

ويحتل يونايتد المركز الخامس ورصيده 45 نقطة مبتعدا عن تشيلسي الرابع بثلاث نقاط.

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