دي خيا متحسرا: الدوري توقف ويونايتد في مستوى جيد

الأحد، 26 أبريل 2020 - 21:19

كتب : FilGoal

دافيد دي خيا

يتحسر ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد على توقف الدوري الإنجليزي الممتاز بعد وصول الفريق لمستوى جيد بالفوز في 7 مباريات وتجنب الخسارة في آخر 10 مواجهات بكل البطولات.

وقال الإسباني في حواره مع صحيفة دايلي ميل الإنجليزية:"أعتقد أن الفريق بأكمله تطور كثيرا، كنا في وضع جيد. أعتقد أننا كنا في مستوى جيد للغاية".

وواصل اللاعب البالغ عمره 29 عاما "لم نتلق كثيرا من الأهداف، برونو (فرنانديز) أضاف كثير من الجودة. لاعب ذكي ومتوسط ميدان ممتاز".

أخبار متعلقة
تقرير مغربي: أحمد أحمد يعلن ترشحه لانتخابات كاف 2021 حمدي زكي: لو أعرف ما سيحدث لي لما انتقلت للأهلي فوت 20 - ما هو الأيكونز وطريقتان للحصول عليه هدف لا ينسى - مجدي طلبة وسر الـSmall Games التي أسقطت القناة

وأضاف حارس أتليتكو مدريد السابق "الفريق تطور معه، مؤسف أن كل شيء توقف لأننا كنا في مستوى جيد، لكن أتمنى أن يصبح بعض المصابين لائقين حين تعود المباريات، سيكون تحديا للجميع".

وشدد دي خيا على سعادته بارتداء قميص فريق الشياطين الحمر "أن تكون جزءا من هذا النادي هو أمر رائع. تخيل، 10 سنوات، إنه حلم. رائع خوض كثير من المباريات مع هذا النادي، أتمنى استمراري هنا لسنوات".

ويقضي الحارس المتألق موسمه التاسع في قلعة أولد ترافورد ولا يزال عقده مع النادي ممتدا حتى 2023.

وتوقف الدوري الإنجليزي في مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا.

ويحتل يونايتد المركز الخامس ورصيده 45 نقطة مبتعدا عن تشيلسي الرابع بثلاث نقاط.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

هدف لا ينسى - مجدي طلبة وروعة الجماعية في إسقاط الأهلي للقناة

تقرير: أحمد أحمد يترشح لرئاسة كاف في 2021

حمدي زكي: لو أعرف ما سيحدث لما انتقلت للأهلي

فوت 20 - ما هو الأيكونز وطريقة الحصول عليه

مورينيو يختار أفضل لاعب شاهده على الإطلاق.. ليس ميسي أو كريستيانو

فضل يكشف الموقف في حال إلغاء الدوري

دي خيا مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تونسي: عرض فرنسي لـ كشريدة.. واللاعب يقترب من الموافقة 16 دقيقة | الوطن العربي
الاتحاد التونسي يرفض عودة الترجي والإفريقي للتدريبات الجماعية 31 دقيقة | الوطن العربي
الوداد يحدد الموعد المحتمل للعودة للتدريبات الجماعية ساعة | إفريقيا
ويلشير يروي كيف انتقل إلى أرسنال عن طريق حكم! ساعة | أوروبا
خطوة على طريق إعادة النشاط.. رئيس الوزراء الإيطالي يعلن موعد عودة الفرق للتدريبات ساعة | أوروبا
صُناع كرة القدم – أنا نادر شوقي وهكذا تحول الجونة من ناد على وشك الإغلاق للدوري الممتاز ساعة | مصر
تقرير: كلوب هاتف والد مبابي ساعة | أوروبا
ظهير الإسماعيلي كان قريبا من الزمالك في يناير الماضي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري 2 صلاح محسن: محمد صلاح أخبرني برغبة ليفربول في التعاقد معي ولكن 3 رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي 4 شحاتة: صعدنا كأس العالم 2010 ولكن.. وتريكة يتفوق على السعيد واستغراب بركات من محاضرة
قد ينال إعجابك