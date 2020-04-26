أبطال في الجول - حسين زكي.. الكونكورد إنجازاته أسرع من الصوت

الكونكورد هي الطائرة الأسرع من الصوت، وذلك اللقب تم إطلاقه على حسين زكي نجم مصر لكرة اليد بسبب امتيازه في الهجوم الخاطف.

لفت حسين زكي الأنظار بقوة في كأس العالم 2001 بفرنسا وعمره 21 عاما وتم اطلاق (الكونكورد) على النجم المصري.

تألق حسين زكي لم يحتاج لوقت كبير إذ خطف الأنظار بقوة وانتقل للاحتراف في أوروبا ليحقق مزيد من الإنجازات.

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بدايته:

ولد حسين زكي بالإسكندرية في 1 مارس 1979، وبدأ مشواره عندما بلغ من العمر 5 أعوام مع نادي النحاس السكندري.

لعب زكي لنادي النحاس لمدة 9 سنوات كاملة شهدت تألق كبير لناشئ مصري رغم عدم تواجده في أحد الأندية الشهيرة بكرة اليد.

رغم عدم تواجده في الدوري الممتاز عرف حسين زكي طريق منتخب الناشئين.

بدأ حسين زكي في لفت الأنظار مما دفع مصطفى الأحمر المسؤول عن كرة اليد في الزمالك بالتعاقد مع اللاعب عام 1993 المتوقع تألقه في المستقبل.

وبعد انتقاله للزمالك بعامين بلغ زكي عامه الـ 16 ليتم تصعيده للفريق الأول رغم صغر سنه، فيستحق لقب الكونكورد (الأسرع من الصوت).

الشباب:

بدأ حسين زكي مشواره مع منتخبات الشباب ببطولة العالم تحت 21 عاما بالمشاركة في نسخة 97 بتركيا.

رغم أن المنتخب المصري لم يحقق نتيجة رائعة في تلك النسخة إذ حصل على المركز السادس لكن بزغ حسين زكي بقوة وحصل على لقب هداف بطولة العالم.

نجح حسين زكي في تلك النسخة بتسجيل 69 هدفا ليعتلي بها قمة الهدافين رغم كونه اللاعب الأصغر سنا في البطولة.

وبعد عامين شارك حسين زكي مجددا في بطولة العالم 1999 والتي أقيمت في قطر.

وحقق منتخب الشباب وقتها الميدالية البرونزية بالفوز على فرنسا بنتيجة 32-31 بعد اللجوء لوقت إضافي.

لم يكن الإنجاز لحسين زكي فقط الحصول على الميدالية البرونزية مع منتخب الشباب، لكنه حصل على أفضل لاعب في بطولة العالم.

الكونكورد:

تألق حسين زكي كان أسرع من عمره كما أوضحنا عن الكونكورد، وشارك في بطولة العالم 1999 وعمره أقل من 20 عاما وسجل 6 أهداف في 4 مباريات.

وبدأ تألق الكونكورد المصري يظهر للجميع في نسخة بطولة العالم بفرنسا 2001 وسجل 39 هدفا في 9 مباريات.

وقع الاختيار على الكونكورد المصري في تشكيل منتخب العالم بعد انتهاء البطولة.

وساهم زكي في تحقيق مصر الإنجاز الأكبر على مستوى المنتخب الأول بتحقيق المركز الرابع كأول فريق غير أوروبي يصل إلى المربع الذهبي في بطولة العالم.

لُقب زكي بالكونكورد خلال تألقه في بطولة العالم 2001 بفرنسا وذلك بسبب سرعته في الهجمات الخاطفة وارتداده في حالة الدفاع.

وفي النسخة التالية 2003 بالبرتغال نجح حسين زكي في تسجيل 61 هدفا في 7 مباريات فقط ليحصل على ثاني هدافي المونديال بفارق 3 أهداف فقط.

وكان للكونكورد المصري أفضلية عن المجري الحائز لقب هداف المونديال، وهي أن حسين زكي لعب مباراتين أقل من الهداف.

بطل العالم للأندية:

تألق حسين زكي مع المنتخب المصري دفع الأندية العالمية لمراقبته وتقديم عروض لضمه.

وبالفعل انضم حسين زكي إلى صفوف ريال سوسيداد أحد أقوى الأندية الأوروبية في كرة اليد.

وخرج الكونكورد للانضمام إلى صفوف السد القطري على سبيل الإعارة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الثانية عام 2002 بقطر.

واصل حسين زكي عروضه القوية وقاد السد القطري لتحقيق لقب بطولة العالم للأندية كأول فريق عربي (والوحيد) صاحب هذا الإنجاز.

وكلل زكي جهوده في مساهمة السد القطري بالحصول على لقب أفضل لاعب في البطولة.

الاحتراف:

بدأ الكونكورد المصري مسيرته بالاحتراف في أحد أندية القمة في العالم وهو ريال سوسيداد الإسباني في الفترة من 2001 حتى 2005.

ونجح زكي في فترة إعارته القصيرة تحقيق لقب بطولة العالم للأندية والحصول على جائزة أفضل لاعب في البطولة عام 2002.

وشارك حسين زكي في العديد من البطولات الدولية للأندية فبخلاف كأس العالم خاض مسابقة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

كما لعب منافسات بطولة أوروبا أبطال الكؤوس وكأس الاتحاد الأوروبي.

وانتقل زكي إلى نادي بي إم ارجون (ريال سرقسطة) لكرة اليد من 2006 وحتى 2009.

وفي 2009 ترك حسين زكي الاحتراف الأوروبي وانتقل إلى الخليج وبالتحديد انضم إلى العين الإماراتي قبل أن ينتقل إلى أهلي دبي في 2011.

الإنجازات:

لم تتوقف إنجازات حسين زكي عند المشاركات أو الألقاب بل حطم عددا من الأرقام القياسية أغلبها مازال صامدا حتى الآن.

وعلى مستوى الأندية بدأ مشواره مع الزمالك وحقق في الفترة من 1995 حتى موسم 2001 - 2002 كل من بطولة الدوري 4 مرات و3 بطولات كأس ودوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرة واحدة.

كما عاد زكي لقيادة الزمالك في كأس العالم للأندية 2012 على سبيل الإعارة وحقق المركز الرابع وسجل 26 هدفا.

وتوج مع ريال سوسيداد بالدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر مرة لكل منهما، كما حصل على لقب أوروبا أبطال الكؤوس عام 2003.

وحصل حسين زكي على وصافة دوري أبطال أوروبا عام مرة واحدة.

وحقق حسين زكي الرقم القياسي في بطولة كأس السوبر الأوروبي بتسجيل 14 هدفا في مباراة واحدة.

وحل زكي في صدارة هدافي الدوري الإسباني عام 2004 بينما حل في المركز الثالث عام 2005 بتسجيل 195 هدفا.

ومع المنتخب المصري حقق الكونكورد لقب بطولة أمم إفريقيا 3 مرات.

وكان حسين زكي الهداف التاريخي لمصر في بطولة كأس العالم برصيد 221 هدفا قبل أن يتخطى أحمد الأحمر ذلك الرقم في النسخة الأخيرة.

ويظل زكي الهداف التاريخي لمصر في دورة الألعاب الأولمبية برصيد 77 هدفا في ثلاث دورات متتالية من 2000 إلى 2008.

إنجازات جديدة:

اعتزل حسين زكي ممارسة كرة اليد لكن إنجازاته لم تتوقف، إذ بدأ مشواره كمدرب مساعد في الفترة الحالية.

ونجح الجهاز الفني الذي يعمل به حسين زكي كمدرب مساعد لمنتخب الناشئين في تحقيق لقب بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخ مصر عام 2019.

وأخيرا نجح منتخب مصر الأول في تحقيق لقب بطولة إفريقيا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو وكان زكي المدرب المساعد في الجهاز الفني.